Van megállapodás a fuvarozókkal

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével – közölte a tárca vasárnap.

„Az ÉKM értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát” – írták a nyilatkozatban.

Hozzátették, a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás ugyanis széleskörű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

„A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli” – emelték ki.

A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve); a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor; a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen; a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják; újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében; és a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.