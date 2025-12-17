2025. december 17., szerda

Előd

Belföld

Új korszak kezdődik az állatvédelemben

Elfogadta az új cselekvési programot a Fővárosi Közgyűlés

MH/ MTI
 2025. december 17. szerda. 20:23
Jóváhagyta a fővárosi önkormányzat Állatvédelmi cselekvési programját szerdán a Fővárosi Közgyűlés.

Új korszak kezdődik az állatvédelemben
Képviselők szavaznak a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte, a Podmaniczky Mozgalom módosításával kiegészült előterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselők.

Az öt évre szóló program alapvetően egy stratégiai dokumentum, intézkedéssorozat, amely meghatározza a fővárosi önkormányzat állatvédelmi céljait, eszközeit, felelőseit és ütemezését. A fővárosi önkormányzat célja, hogy „évről évre Budapest egy élhetőbb, zöldebb és közösségibb hellyé váljon és ennek fontos részét képezi az, hogy Budapesten mind a házi, mind a természetben élő állatok megfelelő környezetben élhessenek. Budapest Főváros Önkormányzata állatvédelmi szerepvállalása nemcsak városfejlesztési kérdés, hanem értékvállalás” – áll a dokumentumban.

