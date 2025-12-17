Új korszak kezdődik az állatvédelemben

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte, a Podmaniczky Mozgalom módosításával kiegészült előterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselők.

Az öt évre szóló program alapvetően egy stratégiai dokumentum, intézkedéssorozat, amely meghatározza a fővárosi önkormányzat állatvédelmi céljait, eszközeit, felelőseit és ütemezését. A fővárosi önkormányzat célja, hogy „évről évre Budapest egy élhetőbb, zöldebb és közösségibb hellyé váljon és ennek fontos részét képezi az, hogy Budapesten mind a házi, mind a természetben élő állatok megfelelő környezetben élhessenek. Budapest Főváros Önkormányzata állatvédelmi szerepvállalása nemcsak városfejlesztési kérdés, hanem értékvállalás” – áll a dokumentumban.