A kormány felelősséget vállal minden magyarért
Figyelnek a külhoni magyarságra
Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar nemzet kulturális nemzet, „amelyhez tartozni nemcsak vérségi leszármazással, hanem tudással, cselekedetekkel és szívbéli elköteleződéssel is lehet, a művelődés tehát nemcsak egy-egy intézménynek és még kevésbé kizárólag a kultúrpolitikának, hanem minden magyarnak a szívbéli feladata”.
Magyarország kormánya mindenkor azért dolgozik, hogy a magyar nemzet virágzása megvalósulhasson mindenhol, ahol magyar közösségek vannak. „A magyar kormány nemzetpolitikájának a kulcsa, hogy ismét előnyt jelentsen magyarnak lenni a Kárpát-medencében és szerte a világban” – szögezte le.