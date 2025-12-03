Sulyok Tamás a V4-es régió versenyképességének javításáról tárgyalt Esztergomban

A visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán, miután megbeszélést folytatott a Visegrádi Együttműködés (V4) államfőivel Esztergomban.

A magyar államfő emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt. „Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája” – hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Elmondta: az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. Az államfő kiemelte: támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni.

Hozzátette: a gazdasági, ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa.

Sulyok Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve: Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez.

Az államfő kitért a modern kor kihívásaira is, hozzáfűzve: akkor maradhatunk erősek és versenyképesek, ha lépést tartunk a modern korral. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia történelmi jelentőségű átalakulást hozott, ám a digitális korszak egyik legfontosabb értéke az emberi méltóság védelme.

Közös cél, hogy a mesterséges intelligencia ne alakítsa át az emberek életét vagy értékeit, hanem támogassa azok kiteljesedését – mondta.

„Országaink versenyképessége nem elszigeteltségben, hanem regionális, közép-európai és nemzetközi kontextusban értelmezhető” – hangsúlyozta, felhívva a figyelmet a tudás, a tapasztalatok megosztása, a kutatásfejlesztési együttműködés fontosságára.

Idén ünnepeljük a Nemzetközi Visegrádi Alap fennállásának 25. évfordulóját – idézte fel Sulyok Tamás, majd köszönetét fejezte ki Linda Kapustová Helbichová igazgatónak, aki beszámolt az alap eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről.

A Nemzetközi Visegrádi Alap negyed évszázada erősíti országaink együttműködését a kultúra, az oktatás, a kutatás, a tudomány, az innováció és a turizmus területén – mondta az államfő, hozzátéve: tevékenysége elengedhetetlen régiónk versenyképességének és biztonságának növeléséhez, ezért a jövőben is számítanak a munkájára.

A V4 több mint 30 éve bizonyítja, hogy négy nemzet miként tud közösen építkezni – hangsúlyozta, hozzátéve: a mi küldetésünk az, hogy közép-európai szempontból, saját tapasztalataink alapján erősítsük országainkat, térségünket és ezzel egész Európát. „Azzal, hogy ma összegyűltek a visegrádi csoport államfői, újra megmutattuk elköteleződésünket együttműködésünk mellett” – hangsúlyozta.