Lakhatási segítséget kapnak a közszolgálati dolgozók

Évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak 2026-tól a közszolgálati dolgozók, mert a kormány szeretett volna segítséget nyújtani azoknak, akik kifejezetten a közért tesznek nap mint nap – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Koncz Zsófia közlése szerint 2026 januárjában indul el a közszolgálati dolgozók számára az otthontámogatás, amely meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek- tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, a magyar kormány számára prioritás, hogy segítsen az otthonteremtésben, ez a segítségnyújtás 2015-ben kezdődött: elemei a csok, a falusi csok, a csok plusz. Koncz Zsófia ezt az évet nagyon különlegesnek nevezte, mert elindult az Otthon Start program, egy „soha nem látott méretű támogatás az első otthon megteremtése érdekében”.

Koncz Zsófia ennek kapcsán azt mondta, ha ezek a tervek megvalósulnának, az csapás lenne a magyar családoknak és a kormány által kialakított rendszernek, amelyben nagyon fontos szerepe van a családi adókedvezménynek, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének.

A dokumentumból egyértelművé vált, hogy más területeken is pénzt akarnak beszedni a magyar családoktól – mutatott rá Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság pénzt akar Ukrajna támogatásához, és ehhez a magyar családoktól is pénzt akarnak begyűjteni, amit a magyar kormány elutasít. „De, ha olyan kormány lenne az ország élén, mint mondjuk a Tisza, amely gond nélkül kiszolgálná ezeket a kéréseket, akkor a nap végén bizony a magyar családok járnának rosszabbul” – fogalmazott.

Mint hozzátette, ugyanígy kellene a pénz a migrációs paktum végrehajtására is: Magyarországnak 30 ezer menekültet kellene befogadnia jövőre, és minden be nem fogadott ember után 8 millió forintot kell fizetni.

Ez 250 milliárd forint, míg a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200 milliárd forintba kerül, és a kormány a magyar emberek pénzét a magyar családokra szeretné fordítani – szögezte le az államtitkár.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Koncz Zsófia arról beszélt, hogy a Családbarát Magyarország Központ most első alkalommal adta át a Generációk Találkozása díjakat. Az elismerést olyan emberek vagy közösségek kaphatták, akik és amelyek példamutató módon járulnak hozzá a családon belüli generációs összetartozás erősítéséhez.

Mint mondta, az volt a cél, hogy bemutassák, minden életkorban, minden korosztályban vannak példaképek, és fontos őket megtalálni.

Az államtitkár közlése szerint a meghirdetett öt kategóriában mintegy 200 pályázat érkezett.