Dübörög a Műjégpálya

A tavalyi szezonban 337 800 ezer látogató kereste fel a létesítményt, és az üzemeltető Budapesti Sportszolgáltató Központ hétfői tájékoztatása szerint az idén is jelentős az érdeklődés: nem csupán a minden korosztályt felölelő magyar, hanem a Covid óta egyre erősebb jelenlétet produkáló külföldi korcsolyabarátok részéről is. A BSK jelezte, elkötelezett a pálya és a kiszolgáló egységek folyamatos fejlesztése mellett. A mostani nyitásra vadonatúj gumiburkolatot kapott a történelmi korcsolyacsarnok és a pálya közötti szakasz, amely - az extrém igényeket is teljesítő korcsolyakölcsönző és a pályamenti foodtruckek mellett - jelentősen növeli a látogatók komfortérzetét.

A cég - gondolva a legfiatalabbakra - további, tanulást segítő segédeszközöket szerzett be: Bobby, a kék fóka mellé „unokatestvérek” érkeztek, ennek nyomán hétvégenként 60 fős fókacsalád segíti a gyerekek korcsolyatanulását. A decemberi programok sorában elsőként szombaton délután a Mikulás várja a kilátogatókat; 14-én a World Ice Skating Day budapesti helyszíne a Városligeti Műjégpálya lesz, 19-én pedig a kedvelt „csúnya pulcsis” eseménynapnak ad otthont létesítmény.

A januári események közül kiemelkedik a 17-én esedékes Jégpályák Éjszakája és Magyar Jégkorong Napja, ezt követi a tavaly nagy sikerrel zárult Nemzetközi Freestyle Korcsolya Fesztivál, amelyre január 30. és február 1. között kerül sor. Február 7-én a népszerű K-pop-napot, majd 22-én a Magyar Korcsolyázás Napját rendezik meg. Az eseményekről és a nyitvatartásról a létesítmény weboldalán (www.mujegpalya.hu) is érdemes tájékozódni. Ugyanezen a felületen érhető el az online jegyvásárlás is; újdonság, hogy a felnőtt- és a diákbérletek immár elektronikus formában is megvásárolhatók (belépők természetesen a helyszínen is válthatók). A Városligeti Műjégpálya várhatóan - az időjárástól függően - február végén zárja kapuit.