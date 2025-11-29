„Az ügyvédség a jogállamiság elengedhetetlen tartozéka”

Az ügyvédség léte és szakmai munkája a jogegyenlőség, a védelemhez való jog garanciája és a jogállamiság elengedhetetlen tartozéka - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ügyvédek Napja alkalmából rendezett szombati ünnepségen a Magyar Kúrián.

Sulyok Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott: sem az ügyvédi lényeglátás, sem az emberi méltányosság megközelítése, sem pedig az ügyfelekkel való személyes viszony nem helyettesíthető informatikai eszközökkel.

Szavai szerint ma egyre nagyobb a mesterséges intelligencia szerepe, az információrobbanás és az adatvédelmi küzdelem idejét élük. Miközben azonban a mesterséges intelligencia meggyorsítja, megkönnyíti a munkavégzést, álláshelyek alakulnak át és kerülnek bizonytalan helyzetbe – tette hozzá, kiemelve: egyre fontosabbá válik a bizalom, és még hangsúlyosabb válik a felelősség.

„A legnagyobb kihívást abban látom, hogy ne tévesszen meg minket a robotizált, elgépiesedő világ” – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki rámutatott arra is, hogy az ügyvédi hivatás a jog dimenzióján belül, de mindig az emberre irányul. Akkor is az emberek állnak mögötte, ha látszólagos tárgya egy puszta jogi szabály – jegyezte meg.

Sulyok Tamás az ügyvédek legfőbb erényei között említette a terebélyes szaktudást, az éles eszű kreativitást és az empátiát tanúsító emberséget.