Belföld

Csúcstalálkozót hívott össze Dr. Sulyok Tamás

Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit

MH/ MTI
 2025. november 29. szombat. 0:46
A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.

Csúcstalálkozót hívott össze Dr. Sulyok Tamás
Sulyok Tamás összehívta a V4 államfőit
Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök. A szervezet soros elnökségét adó Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.

A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik mentén és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.

