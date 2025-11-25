2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Támogatás a közszolgálatban dolgozóknak

A hozzájárulás összege évente nettó egymillió forint lehet

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 23:28
A kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére – erről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára MTI-hez kedden eljutatott videójában.

Támogatás a közszolgálatban dolgozóknak
Hidvéghi Balázs: Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik
Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

„Kedves közszolgálatban dolgozó munkatársam! Örömmel tájékoztatom, hogy a kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére” – mondta Hidvéghi Balázs.

Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen saját otthonra. Az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amelyet felhasználhat lakáshitelének törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére. Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik. Vagyis, ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó kétmillió forintot is fordíthatnak otthonukra – közölte Hidvéghi Balázs.

„Az igénylés folyamatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, ezért nem szükséges hivatalokba járnia, minden ügyintézést közvetlenül a saját munkáltatójánál végezhet el. A részletekről és a teendőkről a munkáltatója köteles Önt 2025. december 20-áig tájékoztatni. Kérjük, figyelje a tájékoztatást, vagy keresse fel az otthontamogatas.kormany.hu weboldalt, és éljen ezzel a lehetőséggel, amely köszönet a közösségért végzett áldozatos munkájáért” – mondta az államtitkár.

