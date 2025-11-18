Belföld
Brunei szultánja magyar állami kitüntetést kapott
A felek a Sándor-palotában folytattak megbeszélést
Haji Hassanal Bolkiah brunei szultánt a Kossuth téren katonai tiszteletadással fogadták, majd a felek a Sándor-palotában folytattak megbeszélést. Sulyok Tamás és Haji Hassanal Bolkiah előbb négyszemközti találkozót tartottak, ezt követően plenáris ülésen vettek részt.
A megbeszélés után a magyar államfő a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést adományozta Haji Hassanal Bolkiah, Brunei szultánja részére a magyar-brunei diplomáciai, gazdasági és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként.