Belföld

Brunei szultánja magyar állami kitüntetést kapott

A felek a Sándor-palotában folytattak megbeszélést

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 19:47
Hivatalában fogadta és magyar állami kitüntetésben részesítette Brunei szultánját Magyarország köztársasági elnöke kedden.

Brunei szultánja magyar állami kitüntetést kapott
Sulyok Tamás köztársasági elnök (b3) katonai tiszteletadással fogadja Hassanal Bolkiah brunei szultánt (b5) az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren 2025. november 18-án. Mögöttük Sulyok Tamás államfő főhadsegédje, Kun Szabó István vezérőrnagy (b2)
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Haji Hassanal Bolkiah brunei szultánt a Kossuth téren katonai tiszteletadással fogadták, majd a felek a Sándor-palotában folytattak megbeszélést. Sulyok Tamás és Haji Hassanal Bolkiah előbb négyszemközti találkozót tartottak, ezt követően plenáris ülésen vettek részt.

A megbeszélés után a magyar államfő a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést adományozta Haji Hassanal Bolkiah, Brunei szultánja részére a magyar-brunei diplomáciai, gazdasági és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként.

