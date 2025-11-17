Az összefogás és a segítőkészség közös értéke az emberiségnek - emelte ki a 14. Diplomata jótékonysági vásáron Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, az esemény fővédnöke vasárnap a Bálna Honvédelmi Központban.

Michael Wallace Banach apostoli nuncius, vatikáni nagykövet (b) és Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, az esemény fővédnöke a 14. Diplomata jótékonysági vásáron a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 16-án.

Nagy Zsuzsanna beszédében azt mondta, a 14. Diplomata jótékonysági vásár kiváló lehetőség, hogy felnyissuk a szemünket a minket körülvevő világra, megcsodálhassuk különböző nemzetek egyedi vonásait, kézműves tradícióit és szokásait, és hogy támogassuk három jótékonysági szervezet felbecsülhetetlen értékű munkáját.

A rendezvénynek amellett, hogy nemes kezdeményezéseket támogat, célja a kapcsolatok megerősítése és egymás jobb megismerése is - tette hozzá.

Úgy folytatta: emberi kapcsolatokon keresztül épülhetnek hidak közösségek között. A diplomácia történetében az emberi kapcsolatok mindig fontos szerepet játszottak a különböző országok és kultúrák közötti szoros kötelékek kialakításában, így tanuljuk meg értékelni és tisztelni egymás motivációit, érdeklődését és céljait, még ha azok különböznek is a mieinktől - fejtette ki.

Be kell ismernünk, nem mindig könnyű megérteni más népek szokásait, nyelvét és világnézetét, de vannak közös emberi értékek, normák, amik univerzálisak, és nem kell magyarázni őket - jelentette ki, majd hozzáfűzte: a jótékonyság és a segítőkészség elválaszthatatlan az emberiség közös nyelvétől.

A 21. század kihívásai, a társadalmi különbségek, a pusztító háborúk, a környezeti problémák és a bizonytalanság egyre növekvő érzése felhívják a figyelmünket arra, hogy az emberiség sorsa közös - összegzett Nagy Zsuzsanna.

Vanida Bhaholpolbhayuhasena, a Budapesti Diplomata Házastársak Szervezete (Diplomatic Spouses of Budapest - DSB) elnöke arról beszélt, hogy rendezvényen a nagykövetségek sokszínű összeállítását kínálják művészeteknek és kézművességnek, valamint hagyományos ételeiknek. Az esemény arra is lehetőséget nyújt, hogy Magyarország nemzetközi partnerei bemutathassák kultúrájukat különféle előadásokon keresztül - mondta.

A rendezvény kiemelt támogatottjai idén az Egymásért Gemma Sportegyesület, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, valamint a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítvány.