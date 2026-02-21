A biztonság fontos a vidék megtartó erejének növelésében

A Versenyképes Járások Program keretében térfigyelő kamerarendszert építettek ki Buzsák, Kisberény és Szőlősgyörök somogyi településeken. Móring József Attila (KDNP), a térség országgyűlési képviselője a biztonság fontosságát hangsúlyozta a vidék megtartó erejének növelésében a pénteken Buzsákon, a programban összefogással megvalósult rendszer átadó ünnepségén.

A képviselő reményét fejezte ki, hogy a kiváló műszaki paraméterekkel rendelkező kamerarendszer sokáig fogja szolgálni ezeket a településeket.

Úgy fogalmazott, a Versenyképes Járások Program olyan hungarikum, amelynek legfontosabb eleme a partnerség.

A programot az a felismerés hozta életre, hogy vannak olyan feladatok, amelyekre eddig nem volt forrás. Utalt arra is, hogy a Versenyképes Járások Programban csak azok pályázhatnak, ahol az összes érintett önkormányzat részt vesz abban.

Czunyiné Bertalan Judit a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztésért felelős államtitkára kifejtette, a társadalmi mobiltás nem marad a közigazgatási határokon belül, egyik település, járás, kistérség hat a másikra. Mindez sokkal diverzifikáltabb fejlesztési gondolkodást igényel, mint ahogy a rendszerváltást követő időkben történt – tette hozzá.

Beszélt arról is, Somogy egy aprófalvas vármegye, ahol nem mindegyik település képes önerőből fejleszteni, ezért számukra olyan megoldásokat kell találni, melyeknek köszönhetően elérhetőkké válnak közszolgáltatások, és amelyek a lakosság helyben maradását is szolgálják.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a Versenyképes Járások Program a fókuszt a járásszékhelyekre helyezte a teher- és a felelősségvállalás megosztásával. A kisvárosok és járásszékhelyek azok, amelyek kimaradtak a korábbi támogatási programokból, pedig több tekintetben is gravitációs hatással bírnak a térség településeire – fogalmazott. A program első évét sikeresnek nevezte, amelynek során együttműködéssel és együtt gondolkodással valósulhatott meg sokféle fejlesztés az országban.

Az államtitkár szerint a Buzsák, Kisberény és Szőlősgyörök település konzorciuma által kiépített és közösen működtetett térfigyelő kamerarendszer az ott élők biztonságérzetét erősíti, ez pedig szerinte kulcskérdés a mai világban.

Kiemelte: a Versenyképes Járások Program kiszámítható, tervezhető program, amelyben 250 millió forint garantált forráshoz jut minden járás. „A minisztérium dönthet a fejlesztésekről, de ha egy döntés helyi konszenzuson alapul, a tárca már nem nyúl bele, a helyi akarat kap egy kormányzati támogatást” – mutatott rá. Szerinte helyben pontosabban meg tudják fogalmazni melyek azok a prioritások, amelyek élhetőbbé tesznek egy-egy települést.

Ez a program erősíti a vidéket, amely nélkül nincs versenyképes Magyarország – fogalmazott.

Kara Lajos, Buzsák független polgármestere arról beszélt, hogy az elnyert 23,3 millió forintos forrás lehetővé tette a helyi lakosság biztonságát fokozó, és a rendőrség munkáját is megkönnyítő térfigyelő kamerarendszer kiépítését, fejlesztését.