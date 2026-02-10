Orbán Viktor nyilatkozott a várva várt új autópályáról + VIDEÓ

Jelentős ipari beruházás érkezhet a következő években Tolna vármegyébe. Orbán Viktor szerint a város ipari parkja és egy új, közművesített terület kialakításának lehetősége is megvan, miközben az M9-es út terve továbbra is napirenden van.

„Az energia lesz a következő 20-30 év legfontosabb kérdése, ezen belül is a villamosenergia” – mondta Orbán Viktor a Teolnak adott interjújában, olvasható a vg.hu oldalán.

A kormányfő kifejtette, hogy ezért elkerülhetetlen a Paks II. atomerőmű felépítése. Ha a Paks I. üzemidejét meghosszabbítják – tette hozzá –, illetve elkészül az új atomerőmű, akkor

a hazai villamos energia 60 százalékát atomenergiával,

30 százalékát napenergiával,

10 százalékát pedig gázzal állítják elő.

Minden jelentős beruházás, ipari tevékenység energiaforrást igényel. Elmondta, hogy jelenleg két lehetőség van beruházást hozni az országba: vagy a cég magától keres helyszínt, vagy az állami segítséggel jöhetnek a befektetések.

Hozzátette,

Szekszárdnak van ipari parkja – sőt újabb közművesített ipari terület is létrejöhet –, ezért van közös szándék, hogy a jövőben „komoly ipari beruházást hozzanak a városba”.

Orbán Viktor elmondta, hogy az M9-es út tervben van, de előtte meg kell csinálni a szekszárdi elkerülőt, amely 2026–2030 között el is készülhet.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kormányfő Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt Szekszárdon, a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről. A megbeszélésen az elkerülő mellett felmerült egy új kórház építése is.

„Kell építeni Szekszárdon egy új vármegyei kórházat. Ennek a koncepciója jól halad. A következő ciklusra biztosan felépül az új kórház” – jelentette ki.

A mezőgazdaságról elmondta, hogy a következő években nagyobb beruházások kellenek, hogy a Dunából víz ne folyjon ki az országból, hanem amit lehet, azt a mezőgazdaság számára be kell csatornázni. Azt is mondta, hogy a következő hét-nyolc év a mezőgazdaságnak kiemelkedő időszak lesz.

Korábban is elhangzott, hogy Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – erről beszélt Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető elmondta, hogy egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházáshoz 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő.

Hozzátette, az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

Korábban pedig lapunknak Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, amely az ország többi területén végbement az utóbbi 10-15 évben. Azonban azt is jelezte, hogy sok esetben a beruházó már tisztában van azzal, hogy hova szeretné a gyárat építeni, így a tárgyalásokon nincs egyszerű dolga a kormányzatnak sem.

A miniszterhelyettes szerint azonban itt az ideje, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedjen ezekből a sikerekből.