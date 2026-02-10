Vidék
Orbán Viktor nyilatkozott a várva várt új autópályáról + VIDEÓ
Fontos, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedjen a sikerekből
„Az energia lesz a következő 20-30 év legfontosabb kérdése, ezen belül is a villamosenergia” – mondta Orbán Viktor a Teolnak adott interjújában, olvasható a vg.hu oldalán.
A kormányfő kifejtette, hogy ezért elkerülhetetlen a Paks II. atomerőmű felépítése. Ha a Paks I. üzemidejét meghosszabbítják – tette hozzá –, illetve elkészül az új atomerőmű, akkor
- a hazai villamos energia 60 százalékát atomenergiával,
- 30 százalékát napenergiával,
- 10 százalékát pedig gázzal állítják elő.
Minden jelentős beruházás, ipari tevékenység energiaforrást igényel. Elmondta, hogy jelenleg két lehetőség van beruházást hozni az országba: vagy a cég magától keres helyszínt, vagy az állami segítséggel jöhetnek a befektetések.
Hozzátette,
Szekszárdnak van ipari parkja – sőt újabb közművesített ipari terület is létrejöhet –, ezért van közös szándék, hogy a jövőben „komoly ipari beruházást hozzanak a városba”.
Orbán Viktor elmondta, hogy az M9-es út tervben van, de előtte meg kell csinálni a szekszárdi elkerülőt, amely 2026–2030 között el is készülhet.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kormányfő Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt Szekszárdon, a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről. A megbeszélésen az elkerülő mellett felmerült egy új kórház építése is.
„Kell építeni Szekszárdon egy új vármegyei kórházat. Ennek a koncepciója jól halad. A következő ciklusra biztosan felépül az új kórház” – jelentette ki.
A mezőgazdaságról elmondta, hogy a következő években nagyobb beruházások kellenek, hogy a Dunából víz ne folyjon ki az országból, hanem amit lehet, azt a mezőgazdaság számára be kell csatornázni. Azt is mondta, hogy a következő hét-nyolc év a mezőgazdaságnak kiemelkedő időszak lesz.
Korábban is elhangzott, hogy Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – erről beszélt Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A tárcavezető elmondta, hogy egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházáshoz 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő.
Hozzátette, az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.
Korábban pedig lapunknak Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, amely az ország többi területén végbement az utóbbi 10-15 évben. Azonban azt is jelezte, hogy sok esetben a beruházó már tisztában van azzal, hogy hova szeretné a gyárat építeni, így a tárgyalásokon nincs egyszerű dolga a kormányzatnak sem.
A miniszterhelyettes szerint azonban itt az ideje, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedjen ezekből a sikerekből.