Szoros együttműködésben az agrárgazdasági és a vadgazdálkodási szervezetek

A jövőben még szorosabban együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében - közölte a NAK.

A tájékoztatás szerint az erről szóló megállapodást a 32. FeHoVa (Fegyver, horgászat, vadászat) nemzetközi kiállítás keretében írták alá a szervezet képviselői.

Felidézték: a NAK A vadgazdálkodás aktuális kérdései címmel rendezett konferenciát a kiállítás keretében. A rendezvényen az Agrárminisztérium képviselői, az egyetemi és kutatói szféra szakemberei, valamint az erdő- és vadgazdálkodás gyakorlati szereplői tartottak előadást, illetve vettek részt.

„Közös érdek a különböző szakmai területek - a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás - összehangolása úgy, hogy a természet rendjét tiszteletben tartsuk, miközben előremozdítjuk céljainkat” - hangsúlyozták, hozzátéve: a közös gondolkodás eredményeként született meg az a partnerségi együttműködési megállapodás, amelyet csütörtökön írtak alá.

A dokumentum konkrét kereteket rögzít a közös munkához, tematikus pontokra bontva mutatja be az együttműködés lehetséges területeit - ismertették.

A megállapodás kiterjed a szakpolitikai és jogalkotási kérdések egyeztetésére, a vadkármegelőzés és a konfliktuskezelés közös megközelítésére, az adat- és információmegosztás erősítésére, valamint arra, hogy az ágazatokat érintő döntések előkészítése összehangoltan történjen. Kiemelt cél, hogy ott, ahol a mezőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás érdekei találkoznak, szakmai alapon, partnerségben szülessenek megoldások - írták.

Hozzátették: a konferencia témái is szorosan kapcsolódtak mindehhez. A klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebben jelennek meg az erdők állapotában, a vizek elérhetőségében és a vadállomány eltartóképességében. Ezért is bír kiemelt jelentőséggel az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum megalakulása, amelyet a NAK tavaly ősszel indított útjára az Agrárminisztériummal közösen.

A fórum célja, hogy szakmai alapot teremtsen az erdők klímaváltozáshoz alkalmazkodásához és hosszú távú fennmaradásuk biztosításához. Ebben a munkában a NAK koordináló szerepet vállalt, összekapcsolva az érintett ágazatokat és szakterületeket - olvasható a közleményben.