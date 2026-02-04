Őrizzünk meg mindent, ami eddig volt

Három fontos ügyre lehet nemet mondani március 23-ig. A kormány múlt héten elindította a nemzeti petíciót, amely a következő napokban a békéscsabai lakosok postaládájába is eljut majd.

Elindult a nemzeti petíció, melynek tartalmát Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök január 24-i kaposvári, háborúellenes gyűlésén, ahol hangsúlyozta, nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún.

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

– fogalmazott akkor a miniszterelnök.

Mit tartalmaz a nemzeti petíció?

A petícióban három ügyre lehet nemet mondani:

az orosz–ukrán háború finanszírozására,

Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből és

a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót a napokban postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

Mi a véleménye a békéscsabaiaknak a nemzeti petícióról?

Hankóné Milyó Katalin szerint meg kell védeni azokat az eredményeket, amiket eddig elértünk Brüsszellel szemben.

„Fontos, hogy ne legyünk benne a háborúban, ne használjon ki bennünket Brüsszel, és ne adósodjunk el, a rezsicsökkentés pedig maradjon, tehát minden, ami eddig volt, arra vigyázzunk és őrizzük meg. Ezért mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom, hogy a petíciót mindenki írja alá, ne vegye könnyedén, fontolja meg, mondja el a gyerekeinek, a családjának is, sőt a szomszédnak is, hogy igenis alá kell írni” – hangsúlyozta.

Péter Miklós kérdésünkre elmondta, a háború miatt attól tart, hogy a rezsiárak drasztikusan megnövekednének, de nemcsak ezért tölti ki a nemzeti petíciót - írta meg a beol.hu.

„Nem szeretném támogatni az orosz-ukrán háborút, illetve nem szeretném, hogy más országot támogassunk abból a pénzből, amiből az élhető Magyarországot is meg lehetne oldani” – fogalmazott.