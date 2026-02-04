Az utóbbi napokban különböző híresztelések jelentek meg a magyar gyümölcsről. Ezekkel ellentétben a magyar alma fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot.

Ezt nem vélemények, hanem a magyar alma szigorú hazai és uniós élelmiszer-biztonsági ellenőrzései igazolják – közölte Facebook-oldalán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatósága.

Nincs határérték feletti növényvédőszer-maradék

Kiemelték, a Nébih rendszeres, nagyszámú vizsgálatai alapján

az elmúlt három évben nem találtak határérték feletti növényvédőszer-maradékot a magyar almában,

és az EFSA jelentései is megerősítik: a forgalomba kerülő alma biztonságosan fogyasztható.

Nem átlátható módszertannal, elenyésző mintaszámmal dolgoztak

Szóltak arról, az egyes, külföldi civil szervezetek által hivatkozott jelentések nem átlátható módszertannal, elenyésző mintaszámmal dolgoztak, és alkalmatlanok arra, hogy több tízmillió kilogramm magyar alma minőségéről ítéletet mondjanak.

Magyar alma: a gyümölcsöt szigorú szabályok betartásával termesztik

A NAK-nál közölték, a magyar almát szakértelemmel, ellenőrzött technológiával, szigorú szabályok betartásával termesztik. Aki magyar almát választ, biztonságos élelmiszert fogyaszt, és közben a hazai gazdákat is támogatja – írta meg a beol.hu.