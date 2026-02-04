2026. február 4., szerda

Előd

EUR 380.65 Ft
USD 322.80 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Vidék

A forgalomba kerülő alma biztonságosan fogyasztható

Nincs határérték feletti növényvédőszer-maradék benne

MH
 2026. február 4. szerda. 1:46
Megosztás

Az utóbbi napokban különböző híresztelések jelentek meg a magyar gyümölcsről. Ezekkel ellentétben a magyar alma fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot.

A forgalomba kerülő alma biztonságosan fogyasztható
A magyar alma biztonságos, hiába próbálják besározni
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Focke Strangmann

Ezt nem vélemények, hanem a magyar alma szigorú hazai és uniós élelmiszer-biztonsági ellenőrzései igazolják – közölte Facebook-oldalán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatósága.

Nincs határérték feletti növényvédőszer-maradék

Kiemelték, a Nébih rendszeres, nagyszámú vizsgálatai alapján

  • az elmúlt három évben nem találtak határérték feletti növényvédőszer-maradékot a magyar almában,
  • és az EFSA jelentései is megerősítik: a forgalomba kerülő alma biztonságosan fogyasztható.

Nem átlátható módszertannal, elenyésző mintaszámmal dolgoztak

Szóltak arról, az egyes, külföldi civil szervezetek által hivatkozott jelentések nem átlátható módszertannal, elenyésző mintaszámmal dolgoztak, és alkalmatlanok arra, hogy több tízmillió kilogramm magyar alma minőségéről ítéletet mondjanak.

Magyar alma: a gyümölcsöt szigorú szabályok betartásával termesztik

A NAK-nál közölték, a magyar almát szakértelemmel, ellenőrzött technológiával, szigorú szabályok betartásával termesztik. Aki magyar almát választ, biztonságos élelmiszert fogyaszt, és közben a hazai gazdákat is támogatja – írta meg a beol.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink