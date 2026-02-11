2026. február 11., szerda

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć
Érzékeny bűnözők
Dippold Pál

Vélemény és vita

Érzékeny bűnözők

Különös akciókkal gondolják szórakoztatni a közönséget a liberális újságírók

álláspont

2026. február 11. szerda. 6:6
Megosztás

Különös akciókkal gondolják szórakoztatni a közönséget a liberális újságírók. Feltehetően az átlagosnál sokkal több mozifilmet meg tv-sorozatot néznek, azokban láthatunk olyan jeleneteket, mint a közlekedési miniszter pusztaszabolcsi Lázár-infóján. Szorosan körbeszorították a politikust, orra alá döfködték mikrofonjaikat, és jószerivel egyetlen kérdésüket sem lehetett kihallani abból a hangzavarból, amit az egymás szavába vágó, a másikat mindenáron túlkiabálni akaró médiaszemélyiségek produkáltak.

Mint mindennek a világban, ennek is megvolt a maga előzménye. A gyöngyösi Lázár-infó, ahol, ugyebár, egy tucatnyi haragos ember igyekezett szétordibálni az összejövetelt, kissé erőtlenül ugyan, de felhangzott a mocskos fideszezés is, meg a mondjon le, az akciót színesítendő piros lapokat lobogtattak a tiltakozók. Hiába kérték őket, csak nem akarták abbahagyni. Aztán, amikor már úgy gondolták, hogy elvégezték a dolgukat, azaz sikeresen megzavarták a gyűlést, kisereglettek a szabadba, ahol már beélesített mikrofonokkal várták őket a liberális sajtó képviselői. Micsoda véletlen, minden valamirevaló ellenzéki orgánum képviseltette magát! Az RTL, a 444, a Telex, meg még sokan mások. Csupa-csupa, hangsúlyozottan a magyar demokráciát féltő – a rohadt Orbán-diktatúrától, ami, mint ukrán illetékesektől tudjuk, már fasiszta, sőt Szálasi formán náci rendszer –, szóval, az a sok ilyen érzékeny idegrendszerű médiaillető örömmel fújta tele a magyar nyilvánosságot azzal, hogy végre itt vannak azok az igaz emberek, akik, mivel nem félnek, demokraták, és például azt ordítják bele a benti gyűlésbe, hogy a rák egye ki Lázár János máját.

Felemelő a demokraták ilyenforma találkozása, aminek az egyik következménye, hogy a liberális tollforgatók már több hete elszántan firtatják, vajon honnan szedik a kormánypárti politikusok azt, hogy a Gyöngyösön üvöltözők között bűnözők is felbukkantak. Hallatlan. Személyiségi jogokat sért, ha az ellenzék által feltüzelt, és a Lázár-infóra küldött ordibálók némelyikéről kiderül, hogy büntetett előéletű. Rabolt, lopott, nőket futtatott, erőszakolt, meg még ki tudja mi minden mást tett. Ezek, akár a rendzavarók életkora, úgynevezett szenzitív adatok. Közzétételük sérti a liberális jogállamisági rendet.

Éppen ezért bármi áron, de ki kell szedni Lázár Jánosból azt, hogy miként jutott ezeknek a nagyon fontos, érzékeny adatoknak a birtokába. Követni kell a minisztert, idióta módon ugyanazt ismételgetve mikrofonjaik mögé szorítani, és azt kérdezni tőle, hogy kik voltak azok, akik szerintük megsértették a bűnözők lelki világát. Hogy a rendőrség, a minisztert hivatalból védő titkosszolgálat valamelyik szerve világosította fel a gyűlését megzavarók előéletéről, az számukra ebben a pár napban a világ legfontosabb kérdése volt. Magukat csalafintának hívén próbálták sarokba szorítani a minisztert. Például azzal, hogy beszélt-e az ügyről Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Az erőszakos kérdéseik mögül egy sajátos elképzelés bontakozik ki. Ilyesféle például: a kormányülés szünetében a közlekedési miniszter behúzza a belügyminisztert a Karmelita egyik ablakmélyedésébe, közel hajol hozzá, és mélyen a szemébe nézve azt mondja neki: Kedves Sándor, ugyan már deríttesd fel nekem, tök mindegy, melyik alád tartozó szervezettel, hogy kik ezek a gyűlésemet megzavaró pimasz fráterek. A belügyminiszter bólint, pillanat, mondja, és megnyomja a telefonja egyik gombját. Fehér köpenyes, napszemüveges ember pattan elő a folyosó végéből. Miniszter úr, jelentkezem. Tudod, János, ez az úr a fő titkosügynök, aki mostanában főorvosnak álcázza magát, ezért a fehér ruha, meg a napszemüveg, nos, ő pillanatok alatt előkeríti neked ezeknek a goromba, rusnya frátereknek a szenzitív adatait – int a belügyminiszter.

Ha a világ valóban ilyen lenne, mindenki nagyon csodálkozna. Talán csak az összevissza kiabáló, erőszakos balújságírók nem. Ők elszántan loholnak Lázár János után, azt ismételgetve, honnan tudja, hogy a Gyöngyösön hőzöngő rendzavarók bűnözők.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Dippold Pál

Dippold Pál

Az ukrán frizura

ĀÁtsuhanhatott volna az ott szemlélődők agyán, hogy nem véletlenül nézegeti ez az úr az ülőalkalmatosságokat, nem lehet más ő, mint a fotelforradalmárok egyik kiválósága

Dippold Pál

Dippold Pál

A padovai disznó

ĀA padovai főmuzulmán, Salin El Mauoed, aki egyben vallási közösségük regionális alelnöke, felháborodott, mert a kirakat a környéken áthaladó muszlimokra nézve sértő

Dippold Pál

Dippold Pál

Nyugdíjszakértők

ĀBokros Lajos, aki szerény személyében maga is bőven nyugdíjas korú, a parlamenti választások előtt, nem meglepő módon, újra ott sürög-forog az ellenzéki körökben