Kitört a botrány Padovában, mert a város frissen jött lakói, akikre, milyen különös, a muszlim vallás jellemző, felháborodottan tiltakoztak egy élelmiszerbolt kirakata miatt. A nagyrészt húsárukat, úgymint szalámit, kolbászt, töpörtyűt, virslit kínáló üzlet utcáról is látható előterében egy műanyag disznó áll. Padova muszlim közössége ennek eltávolítására szólította fel a bolt tulajdonosát, meg mindenki mást, aki a hatalmas múltú, az európai kultúrában jelentős szerepet betöltő olasz városban régebben él náluk, és például keresztény.

A padovai főmuzulmán, Salin El Mauoed, aki egyben vallási közösségük regionális alelnöke, felháborodott, mert a kirakat a környéken áthaladó muszlimokra nézve sértő. Ezek szerint gyakran sétálhatnak a Piazza dei Signori téren új olaszoknak is becézett derék mohamedánok. Nem tetszik nekik a velük farkasszemet néző disznó. El Mauoednek a műanyag állat eltávolítására irányuló kérése nem aratott sikert a padovaiak körében. Ők azt mondják, hogy eddig az Európában elfogadott, társadalmi együttélést szabályozó törvények szerint a különböző kultúrák, vallások és étkezési hagyományok mindenhol, akár közösen is megjelenhetnek.

Ne firtassuk, hogy kik is lehetnek a helyi muszlimok, feltehetően vannak köztük ősi padovainak számító személyek, de többségüket a derék migránsok adhatják. Az Il Giornale tudósítása szerint a padovai nem keresztények azt állítják, hogy az iszlám vallási előírásokkal ellentétesnek tekintett szimbólumokat nem helyes közszemlére tenni a közös városi terekben. Így tehát a szalámireklám-disznó kidobandó a kifogásolt üzletből.

Patthelyzet állt elő az olasz városban, a disznóhúst fogyasztó őslakosság nem hajlandó eltávolítani a műanyag sertést. Még akkor sem, ha megkeresik, hogy vajon miért is nem fogyasztják ennek az európai kultúrkörben általánosan elfogadott és megszokott állatnak a húsát frissen érkezett lakótársaik. Megtalálhatják másfélezer évvel ezelőttről Mohamed próféta szavait a tisztátalannak minősített disznóhús fogyasztásának tilalmáról. A gondosabbak még ennél is régebbre kotorhatnak, többezer évvel ezelőtt maga Mózes is megtiltotta a zsidóknak a disznóhúst. Mindezzel azonban nem megyünk sokra. Itt nem történelemről, nem is élelmiszer egészségügyről, még csak nem is feltétlenül vallási ügyekről van szó. Sokkal inkább arról, hogy az a felelőtlen politika, ami mindenféle korlát nélkül Európára zúdította a világ más kultúrájú vidékeiről a népeket, micsoda feszültségeket és károkat hozott.

A nagy befogadás pártiság, az illegális bevándorlók feltétel nélküli letelepítése egyre több helyen okoz a padovai disznó eseténél sokkal súlyosabb eseményeket. Terrorcselekményeket, robbantást, lőfegyverrel, késsel vagy akár autóval véghezvitt gyilkosságokat, egyre gyakoribb nemi erőszakot, kábítószerekkel megszínesített embercsempészetet. A liberális eszmék szivárványos zászlaival hadonászó európai entellektüelek csak nem akarják észrevenni, hogy az annyira támogatott beözönlés földrészünkre nem a különböző kultúrák gyermekeinek békés egymás mellett élését, hanem a párhuzamos társadalmak létrejöttét segítette. Ugyan melyik liberális élharcos menne be, nem hogy sötétedés után, hanem akár fényes délben is bármelyik európai nagyváros muszlimok lakta negyedeibe?

A padovai reklámdisznó esete egyelőre ugyan közel sem annyira súlyos ügy, mint a no-go zónákat jellemző fenyegetések. Nekünk, magyaroknak külön szerencsénk a déli határunkat lezáró védőkerítés mellett, hogy Gárdonyi Géza is kitanított minket a hasonló esetek kezelésére. Tőle tudjuk például, hogy Buda török elfoglalása is úgy kezdődött, hogy néhány érdeklődő muszlim besétált oda.