Különös alak tűnt fel egy budaörsi bútoráruházban. Ha ott lettek volna a hiperliberális, feneketlen világszabadságot hirdető embertársaink, szóval, ha éppen Budaörsre tévedtek volna, ragyogó arccal ölelik át azt a különös frizurájú embert, aki módszeresen végigvizsgálta a fotelosztályt. Átsuhanhatott volna az ott szemlélődők agyán, hogy nem véletlenül nézegeti ez az úr az ülőalkalmatosságokat, nem lehet más ő, mint a fotelforradalmárok egyik kiválósága.

Ebbéli mivolta azonnal látszott, mégpedig különleges frizurájából. Ezt nyilván valamelyik haladó barbershopban csináltatta, ebből következően valószínűleg városi, sőt fővárosi lehetett az illető. Mucsán, vidéken, a fogatlan, alkoholista, félrevezetett fideszbirkák hazájában sok minden lehet, de barberüzlet aligha. Mi volt tehát ezen az emberen, ami szó szerint rávilágított az ő mérhetetlenül haladó mivoltára? A haja. A frizura fazonja, színe, sőt színei. Sokat pepecselhetett vele a fodrász. A férfi haját koponyája alsó részéről nullásgéppel eltávolították. A fejtetőn hagytak egy lándzsahegy alakú csíkot, amiből a valamikori hosszú hajtincsek maradéka lifegett hátul csinos fonatban. Ám ez még nem minden. A frizurát szó szerint tovább színesítették. Egyik oldalát kékre, a másikat sárgára festette a barbermester. Így tehát létrejött az eleven ukrán zászló legújabb változata.

A középkorú, kissé pocakos, terepszínű télikabátba öltözött ukránfejű ember hangosan minősítette a bevizsgált foteleket. Magyarul. Ez kemény, ez meg már miért ilyen süppedős, amannak miért alacsony/magas az ülőfelülete. Elégedetlen volt. Haragosan sötételltek borostái. Indulatosan lóbálta copfját, csupán akkor vált nyugodtabbá, amikor a vásárlótársak figyelme rá összpontosult. Ezt nyugtázva elégedetten huppant bele a legkényelmesebbnek minősített fotelbe.

Az onnan szétordított előadás már az eseményeket figyelő vásárlótársak képzeletének terméke. Az ukránhajú pontosan idézte Andrij Szibiha külügyminisztert: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész nemzet számára.” A bútoráruház különös vendége ezután felpattant, és élénken gesztikulálva kiabálni kezdte Szibiha szavait: „Na, Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik.” A fotelosztályról a képzeletbéli vásárlóközönség közben elszivárgott, így hát már nem hallhatta, amint a főfotelforradalmár magát Volodomir Zelenszkijt idézte: „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást.” Ha a józan vásárlók ott maradtak volna, és nem csupán képzeletükben éled meg ez a furcsa előadás, nyilván azt válaszolják erre, hogy ekkora pofátlanságot még a főukrántól sem várnának.

Aligha gondolhatta bárki is négy évvel ezelőtt, amikor a liberális fősodor emberei ukrán zászlós profilképekkel árasztották el az internetet, hogy az akkor kezdődő őrület eljut idáig. Ehhez persze nyilván az is kellett, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen következetesen ukrán zászlónak öltözzön, és lépten-nyomon elszántan ölelkezzen a kedves Volodimirral. Aminek aztán meg is van az eredménye, az Európai Unió kizsebelése, ezermilliárdok beöntése a feneketlen étvágyú háborús Ukrajnába.

Mindezek legalább olyan eszement eseménysor részei, mint amilyen az ukrán frizurás fickó megjelenése Budaörsön.