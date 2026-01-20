Bizton állíthatom, hogy nem vagyok egyedül azzal, ha azt állítom, éppen ideje volt annak, hogy végre egy igazságérzettel és kellő bizonyítékokkal rendelkező ember, nevezetesen egy német EP képviselő beperelje, azaz bíróság elé vigye az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyen asszonyt. A nem éppen német nevű Fabio De Masi képviselő úrnál telt be ugyanis a pohár, aki a hírek szerint azért nyújtott be keresetet az Európai Bizottság és annak vezetője ellen az Európai Unió Törvényszékén, mert azzal vádolja Ursula von der Leyent, hogy megsértette a törvényt, ugyanis nem hozta nyilvánosságra – ahogy a hírekben olvashattuk – a védelmi ipar szereplőivel folytatott kapcsolatait, s ezzel megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint az elnök asszony úgy tárgyalt a fegyveripar képviselőivel, hogy a tárgyalásokról elfelejtette az EU fontos embereit tájékoztatni. A hölgynek ez már bevett szokása, hiszen von der Leyen lebukott – na nem eléggé – akkor is, amikor bizonyos gyógyszergyárakkal kötött háttérszerződések címén olyan papírokkal sétálgatott a zsebében az EU székházában, melyekről senki sem tudott, viszont elkövette azt a hibát, hogy a zsebéből kiejtette a bizonyítékot, tehát azokat a papírokat, melyek arról szóltak, hogy mindenki tudta nélkül rendelget rengeteg pénzért gyógyszereket, meg azt, amit csak akar – például a covidra hivatkozva.

Mit mondjunk, mi már régen nem vagyunk meglepődve a magasságos Unió ilyen-olyan akcióin, mint ahogy azon sem, hogy „bennfentes” tagjai, úgy is mint Eva Kaili, Cseh Katalin, valamint a cseh Vera Jourova, meg ki tudja még kik, simán megúszhattak minden szabálytalanságot, törvénytelenséget, amit csak bizonyíthatóan elkövettek. Szemrebbenés nélkül. Mi legfeljebb csak azon elmélkedünk, hogy Ursula von der Leyen, mióta ott díszeleg az EU első emberének posztján, nem először követ el olyan hibákat, melyek – legalább is egy tisztességes ember szerint, no meg az EU szabályai szerint is – alkalmatlanságát bizonyítják, valamint azt, hogy ők bizony fittyet hányhatnak a törvényre. Persze magát az EU mindenre szemet hunyó képviselőit is hibáztathatjuk, miért is nem szabtak gátat annak a gátlástalan és dölyfös magatartásnak, mely rendre el akarta hitetni velünk, uniós tagországok polgáraival, hogy nekünk mindent el kell néznünk, amit csak elkövetnek. Így aztán fokozott kíváncsisággal várjuk, hogy a fentebb emlegetett német képviselő, aki vette a bátorságot és beperelte Ursula von der Leyent, aki ismételten törvénytelenül járt el, amikor megsértette, figyelmen kívül hagyta az átláthatósági kötelezettséget. Kíváncsian várjuk tehát, hogy mi lesz az ügy következménye, de a magam tapasztalatait illetően azt mondhatom, semmi nem fog történni. Von der Leyen asszony továbbra is marad háborúpárti, továbbra is naponta csókolgatja össze-vissza az egyre elviselhetetlenebbül akaratos Zelenszkijt, a mutogatós bácsit, valamint továbbra is elkövet törvénytelenségeket. így De Masi úr sem számíthat sok jóra. Tegyük hozzá, mi magyarok sem. Olvasom ugyanis a frissnek mondható hírt, miszerint Brüsszel továbbra is önti a pénzt a globális baloldali hálózathoz tartozó hazai sajtótermékeknek, a magyar háborúpárti baloldaliaknak is.

Éppen ideje volna már elköszönni ettől a dísztelen társaságtól.

Kondor Katalin