Integrációs tanfolyamokat szerveznek Dél-Franciaországban. A jóhiszemű olvasó azt hiheti, hogy az illegális migránsoknak a francia társadalomba való beilleszkedéséről van szó. Az ilyen oktatási központoknak a léte nem jelent újdonságot, már egy jó ideje működnek, de jelentős sikerről nem számolhatunk be. A tanulni vágyók is kevesen vannak, gyakorlatilag haszontalan idő- és pénzpocsékolásról beszélhetünk.

A mostani kezdeményezés azonban merőben más. A meghirdetett kurzusokra nem a többnyire muszlim hitű illegális migránsokat, hanem a francia lakosokat várják.

A cél, hogy az őshonos európai népesség megtanulja, hogy miként kell idomulnia az újonnan érkezőkhöz.

Igen, nem az olvasó értette félre az utóbbi állítást, az elvárás az, hogy a francia lakosság alkalmazkodjon a migránsokhoz. A franciákkal szemben az az igény, hogy így megértsék a migránsok viselkedésének okait.

A szervezők azzal indokolták az ilyen típusú tanfolyamok létjogosultságát, hogy a dél-francia nagyvárosokban már a muszlim hitű idegenek vannak többségben, és ezért elvárható az európai lakosságtól, hogy megismerje vallásukat, szokásaikat és úgy egyáltalán minden, olyan „értéket”, amit az újonnan jöttek képviselnek.

Nyugat-Európában nem egyedi esetről van szó, már ami a muszlim lakosság városi többségét illeti. London, Brüsszel, Malmö, és még sorolhatnánk azokat a nagyobb településeket, ahol a népesség aránya „átbillent”, és az európai őslakosság kisebbségbe került. Akkor még nem beszéltünk arról, hogy például a német városok több kerületében is a hazai polgárok – ha nem is az egész metropoliszban – már nincsenek többségben.

Lehet, hogy a rossz példa ragadós lesz és Nyugat-Európa több nagyvárosában is, a franciákat követve, hasonló tanfolyamokat indítanak majd. A dolgok jelenlegi állapotát figyelembe véve – az EU mást sem tesz, minthogy változatlanul szabad utat ad az illegális bevándorlásnak, miközben azt kommunikálja, hogy akadályozni próbálja a beözönlést – ez logikus lépés lehet.

Nemcsak ez a veszély fenyegeti az európaiakat. Lehet, hogy a történések továbbgondolása merész következtetéshez vezethet. Nem lehetetlen, hogy ezeket a kurzusokat a jövőben még kötelezővé is teszik. Ha nem is a felnőtt európai lakosság számára, hanem az iskolákban, ahol nagyon sok helyen az osztálytermeket többségében már muszlim tanulók töltik ki.

Mindezekhez még hozzá kell tenni, hogy Nyugat-Európában már most számos muszlim felekezetű oktatási intézmény található, amelyeknek hivatalos akkreditációjuk van, tehát az ott szerzett bizonyítványt hivatalosan elfogadják.

Azért nagyon kíváncsiak lennénk, hogy mit tartalmazhat egy ilyen kurzus tananyaga. Hogyan tud egy francia a muszlim vallásnak a sertéshús fogyasztási tilalmához alkalmazkodni? A vége az lesz, mint ami Dániában történt. A szívélyesen fogadott idegenek, a helyiek nemzeti ételének számító disznóhúsból készült fasírtokkal dobálták meg a menekülttábor helyi alkalmazottait, akik ezen persze felháborodtak.

Az is több mint izgalmas kérdés, hogy mivel már sok európai országban követelik az iszlám jognak, a sarijának a bevezetését, ehhez hogyan tudnának a helyiek alkalmazkodni? Mondjuk a többnejűséghez. Azért megnéznénk azt a francia családot, ahol négy feleség – ennyi neje lehet egy muszlim férfinak – igyekszik a családfő kedvébe járni. Ad absurdum még ez is bekövetkezhet.

Ha mindezek után, még Magyarországon van valaki, aki úgy találja, hogy be kéne engedni az illegális migránsokat hazánkba, akkor gondolja meg, hogy milyen életet vizionál magának.