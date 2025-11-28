Az ötvenes évek „az ember legyőzi a természetet” eufóriája után, a hatvanas években egyre inkább előtérbe került az a gondolko­dás, amely szerint az emberi tevékenység ártalmas lehet a ter­mészetre, és kimerítheti annak erőforrásait. Az első ilyen figyel­meztetés Rachel Louise Carson amerikai tengerbiológustól jött, aki az 1962-ben publikált Néma tavasz című könyvében felhívta a figyelmet a növényvédőszerek túlzott használatának az élő­világra gyakorolt káros hatásaira. A mű jelentősen megváltoz­tatta a közgondolkodást, és egyre többen kezdtek foglalkozni az emberi tevékenység környezetre gyakorolt negatív következ­ményeivel. Az évtized végén, 1968-ban, megalakult a Római Klub, amelynek égisze alatt elkészült egy a gazdasági tevékenység természeti erőforrásokra és környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozó világmodell. Ennek eredményeit 1972-ben publi­kálták A növekedés határai címmel. A modell alapvető követ­keztetése az volt, hogy a 20. század elejétől (1900 és 1970 között) megfigyelhető gyors, exponenciális gazdasági növekedés nem folytatható örökké, mert részben a Föld természeti erőforrása­inak kimerülése, részben a környezet elszennyeződése végül gátat vet a növekedésnek, sőt gazdasági összeomláshoz vezet.

Ugyanekkor megélénkült a figyelem a légkörben lejátszódó folyamatok iránt. Egy brit mérnök és amatőr meteorológus, Guy Callendar (1898-1964), a 19. századtól kezdve összegyűj­tötte a hőmérsékletekre és a szén-dioxid atmoszférában való koncentrációjára vonatkozó adatokat, és ötven év idősorai alap­ján, egy 1938-as publikációjában megállapította, hogy mind a hőmérséklet, mind a légkör szén-dioxid koncentrációja növekvő tendenciájú. Ebből – Arrhenius elméletével összhangban – azt a következtetést vonta le, hogy a hőmérsékletnövekedés oka a levegő szén-dioxid-tartal­mának növekedése, és sürgette annak rendszeres mérését. A rendszeres mérések megkezdésére a háború után, az ötvenes évek végén került sor egy, a Hawaii-szigeteken található Mauna Loa vulkán tetejére telepített, obszervatórium segítségével. A méréseket vezető kutató, Charles Keeling, rövidesen, 1961-ben publikálta is az első eredményeket, amelyek azt mutatták, hogy a Föld légkörének szén-dioxid-tartalma folyamatosan növekszik. E folyamatot ábrázoló görbét azután róla nevezték el Keeling görbének.

A Földre gyakorolt negatív emberi hatások miatti aggodalom egyre növekedett, ami egyrészt megmutatkozott tudományos intézmények és az ENSZ egyes szakosított szerveinek programjaiban, másrészt olyan társadalmi mozgalmakban, mint a Green Peace és a Friends of Earth (a Föld barátai), amelyek a hatvanas-hetvenes évek fordulóján azzal a céllal alakultak, hogy mozgalmi eszközökkel hívják fel a döntéshozók figyelmét a megismert problémákra.

Végül a társadalmi érdeklődés és aggodalom nyomán az ENSZ határozatot hozott egy az emberi környezettel foglalkozó konferencia megszervezésére, amelyre 1972-ben Stockholmban került sor. Fő szervezőnek Maurice Strong kanadai diplomatát nevezték ki.

A konferencia előkészítésére több tanulmány is ké­szült. Az egyik a Maurice Strong megrendelésére írt Csak egy Föld van (Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet) című jelentés, amely 58 ország 152 vezető szakértőjé­nek véleményét foglalta össze, és a fő mondanivalója az volt, hogy az emberi tevékenység veszélyezteti a természeti környe­zetet. A másik kettő elsősorban a légkör szén-dioxid-tartalmának a várható növekedésére hívta fel a figyelmet, amely szerintük az 1970. évi 321 ppm-ről (milliomod részről) a 2000. évre 379 ppm-re növekedhet. Nem is tévedtek sokat, a 2000-es tényszám 370 ppm volt.

A konferencián elfogadott deklaráció azonban csak a környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet, ekkor még nem történt felszólítás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére a Föld felmelegedésének mérséklése érdekében. A tudományos közhangulatot ugyanis a harmincas évektől a hetve­nes évek közepéig tapasztalható lehűlési periódus miatt, inkább egy újabb jégkorszak eljövetelének víziója jellemezte.[1]

Az a gondolat, hogy a szén-dioxidnak szerepe van a Föld felmelegedésében, és ez súlyos problémákat okozhat, központi témaként csak az 1988-as torontói konferencián merült fel, amelynek már a címe is tartalmazta a „változó atmoszféra” kifejezést. A konferencián több mint 300 tudós és politikus vett részt, és a globális felmelegedéssel kapcsolatban a résztvevők kö­zött konszenzus alakult ki abban, hogy a jelenlegi tendenci­ák változatlansága esetén nagy annak a veszélye, hogy a Föld hőmérséklete 2050-ig 1,5-4,5oC-kal növekszik. En­nek elkerülése érdekében a konferencia résztvevői felhívást tettek közzé, amely a globális szén-dioxid-kibocsátás 20 szá­zalékos csökkentését követelte az 1988-as szinthez képest.

Hamarosan nemzetközi konszenzus alakult ki abban, hogy az államoknak egy kötelező jellegű megállapodást kell kötniük arra nézve, hogy mérséklik vagy csökkentik az üvegházha­tású gázok kibocsátását. Ennek érdekében a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az Egyesült Nemzetek Környezetvé­delmi Programja (UNEP) 1988-ban közösen létrehozták az Ég­hajlatváltozási Kormányközi Testületet, angol nevén az Inter­governmental Panel on Climate Change-t, rövidítve az IPCC-t, mely név a későbbiekben azután általánosan használttá vált. Az IPCC feladata az, hogy a döntéshozók számára értékelést nyújtson a legújabb tudományos kutatásokról, és azoknak a politikával szemben támasztott követelményeiről a klímavál­tozás terén. Az IPCC tehát alapvetően politikai testületként jött létre, konkrét feladata az, hogy különböző tudósok mun­káit értékelje, és abból összefoglaló jelentést írjon politikai döntés­hozók számára.

A következő nagy lépés a világ nagy része által ma képviselt klímapolitikai irányába az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája volt 1992-ben Rio de Janeiróban. Míg maga a konferencia első­sorban valóban környezetvédelmi kérdéseket tárgyalt, és a szén-dioxidra csak utalások történtek, az oda jóváhagyásra benyújtott Éghajlatváltozási Keretegyezmény már kizárólag az üvegházhatású gázokkal foglalkozott, és a klímaváltozást is úgy határozta meg, mint amiért alapvetően az ember az, aki felelős. Ennek megfelelően a keretegyezmény 1.§ 2. pontja kimondja: „Klímaváltozás az éghajlat olyan változása, amely közvet­lenül vagy közvetetten olyan emberi tevékenységnek tulajdo­nítható, amely megváltoztatja a globális légkör összetételét, és amely a klíma hosszú időn keresztül megfigyelt természetes változásához képest pótlólagos eltérést okoz.”

Az Éghajlatváltozási Keretegyezmény megfogalmazta a klímavédelem legfontosabb céljait, és létrehozott egy a munkát felügyelő bizottságot, a Részes Felek Konferenciáját (Conference of Parties – COP). A Részes Felek Konferenciája az egyezmény legfelsőbb testülete, amelynek feladata az egyezmény végrehajtásának elősegítése. Ennek során rendszeresen áttekinti az egyezmények végrehaj­tásának előrehaladását, és hatásköre keretében javaslatokat dolgoz ki, az egyezményben foglaltak hatékony végrehajtására. Ez a testület évente ülésezik, az első ülést 1995-ben tartották Berlinben.

A Rio de Janeiróban elfogadott elvek és szervezeti felépítés vezetett el azután az Európai Unió vezetése által is vallott mai klímapolitikához, amelyet a 2015-ös Párizsi Megállapodás szentesített, erről a következő cikkben lesz szó.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

[1] Lásd: https://flashbak.com/when-hell-freezes-over-remembering-the-pop-culture-ice-age-panic-of-the-1970s-27091/?utm_source=chatgpt.com