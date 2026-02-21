Gulyás Gergely: A kormány melletti kiállás ma az igazi lázadás

A nemzeti kormány a garanciája annak, hogy fennmaradjanak az elmúlt évtizedben elért eredmények - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Pápán, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely a kormány eredményei közül a családtámogatási rendszer erősségeit, a hálapénz megszüntetését, valamint az orvosi bérek jelentős emelését emelte ki.

Fontosnak nevezte, hogy megmaradjon az egykulcsos adórendszer, a rezsicsökkentés, ami abban az esetben, ha nem Oroszországból szerezzük be a kőolajat és a földgázt, szerinte aligha tartható. Hozzátette: fontos a családtámogatási és az otthonteremtési rendszer megóvása.

Az elmúlt tizenöt évben az ország nagyot lépett előre - emelte ki a miniszter, megjegyezve, nincs tökéletes kormányzás így a jelenlegi sem az. Jelentős eredmények nevezte, hogy a minimálbér 73 ezer forintól 320 fölé emelkedett, az átlagbér 800 ezer forinthoz közelít.

Takács Péter egészségügyi államtitkár, a térség országgyűlési képviselőjelöltje felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton indul a választási kampány, és a szavazók támogatását kérte.

A pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely egyebek mellett beszélt arról, hogy a fiatal ellenzéki szavazók esetében egyfajta lázadás tapasztalható a kormánnyal szemben. Szerinte azonban sokkal inkább a kormány melletti kiállás jelenti a lázadást, hiszen számtalan kérdésben, egyebek mellett a háború kérdésében is a kormány ellenáll, nemet mond.

Gulyás Gergely a szavazók támogatását kérte Takács Péter számára. Mint mondta, az államtitkár országos szerepvállalása garancia a térség egészségügyének magas színvonalára.