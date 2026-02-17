Soltész Miklós: A választás a nemzetiségek szempontjából is kiemelt jelentőségű lesz

Az április 12-i országgyűlési választás a nemzetiségek parlamenti jelenléte szempontjából is kiemelt jelentőségű lesz - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (k) a 300 év..., de mit adtak nekünk a svábok? című film bemutatója előtti sajtótájékoztatón a budapesti Bolgár Művelődési Házban 2026. február 16-án. Mellette Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt (b) és Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója.

Soltész Miklós a Bolgár Művelődési Házban, a 300 év..., "de mit adtak nekünk a svábok?" című film premierjét megelőző sajtótájékoztatón azt mondta: a tét óriási, egyrészt az eddig elért eredmények megőrzése, másrészt új célok kijelölése a nemzetiségek megmaradása érdekében.

Hozzátette, reményei szerint folytatódik az a gyakorlat, hogy a magyarországi németek teljes jogú képviselővel vannak jelen az Országgyűlésben.

Kiemelte: 2010 óta hatszorosára nőtt a magyarországi nemzetiségek támogatása, ami az önkormányzati, oktatási, kulturális, civil és egyházi területet egyaránt érinti.

Soltész Miklós a német nemzetiségi oktatásra külön kitérve közölte: 2024-ben összesen 134 milliárd forint támogatás jutott erre a területre, beleértve a fejlesztéseket, új épületek megvalósítását, a működési költségeket és a pedagógusbéreket is. Az állam ebben a rendszerben a Klebelsberg Központon keresztül is szerepet vállal az iskolák fenntartásában.

A nagyobb beruházások közül megemlítette a biatorbágyi iskola 2,7 milliárd forintos fejlesztését, a pécsi Koch Valéria Iskola 1,1 milliárd forintos felújítását, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium 867 millió forintos korszerűsítését, valamint a kollégium további 641 millió forintos támogatását. Felhívta a figyelmet arra is, hogy kisebb települések sem maradtak ki: a Bakonyban egy kis faluban 726 millió forintból bővült az iskola, tornaterem épült.

Kulturális beruházásként kiemelte, hogy Pécsett 763 millió forintból megújult a Lenau Ház.

Az államtitkár szerint mindez annak köszönhető, hogy Magyarországon a 13 nemzetiség békességben él egymással.

"Azért tudtunk ennyi mindent megvalósítani, mert békesség van az országban. És mindezt csak akkor tudjuk folytatni - akár megőrizni az elmúlt időszak eredményeit, akár folytatni és befejezni az eddigi beruházásokat, akár új célokat is kitűzni - hogy ha az ország távol tartja magától a háborútól, és a békességet hozzuk el" - fogalmazott.

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló szerint történelmi jelentőségű tíz évet zárt a magyarországi bolgár közösség, ennek egyik legfontosabb eredménye az új bolgár székház megépítése volt, mintegy 5 milliárd forintos beruházással.

Hangsúlyozta: az új székház megvalósulása mind a 13 magyarországi nemzetiség közös büszkesége, és jól mutatja, milyen eredményeket lehet elérni együttműködésben.

A jövőbeni beruházások kapcsán Varga Szimeon elmondta, hogy kiemelt célként tekintenek a hitéleti fejlesztésekre. Kifejtette, hogy tárgyalásokat folytatott Soltész Miklós államtitkárral, ennek eredményeként megállapodás született arról, hogy a bolgár templom és annak udvara a közeljövőben megújul.

Véleménye szerint a hit megőrzése alapvető feltétele egy közösség fennmaradásának. A további tervek között szerepel a bolgár templom melletti parókia felújítása, valamint a zalavári Cirill és Metód vendégház korszerűsítése is. Utóbbi lehetőséget biztosít majd arra, hogy a gyerekek táborokban ismerkedjenek meg a bolgár nyelvvel és kultúrával - ismertette a szószóló.

Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt egyedülállónak nevezte mindazt, amit az elmúlt tíz évben a magyar kormány és a nemzetiségek közösen elértek. Kiemelte: a közös munka nem kizárólag a finanszírozásról szólt; az olyan biztonságos környezetet teremtett, amelyben a nemzetiségek élhetnek jogaikkal.

Elmondta: a magyarországi német közösség az elmúlt tíz évben jelentős támogatásban részesült, és 2026-ban a kormány a tervek szerint több mint másfél milliárd forintot fordít egyedi támogatásként táborozásokra, kulturális intézményekre, beruházásokra országszerte.

Hozzátette: bár a német közösségnek jelenleg nincs országos székháza, ennek megteremtése a jövőbeni célok között szerepel.

A képviselőjelölt felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg 403 településen működik német nemzetiségi önkormányzat, kistelepüléseken, városokban és budapesti kerületekben egyaránt. Ezek közül mintegy 50 településen több mint 70 köznevelési intézmény működik, ezekben összesen több mint 15 ezer gyermek tanul. Véleménye szerint ezeknek az intézményeknek és az ott tanuló gyermekeknek az oktatása és nevelése kiemelt feladat, amit a következő országgyűlési ciklusokban is meg kell védeni és tovább kell erősíteni.

Gallai Gergely kitért arra is, hogy az országgyűlési választás után is biztosítani kívánják a német nemzetiség teljes jogú parlamenti képviseletét. Ennek érdekében Englenderné Hock Ibolyával, az Országos Német Önkormányzat elnökével közösen országjárást indítottak.

A beruházások kapcsán hozzáfűzte: a számos kisebb fejlesztés mellett több jelentős projekt is folytatódik vagy elindul. Példaként említette a Budakeszin tervezett nagyszabású iskolafejlesztést, a Pilisvörösváron működő Schiller Gimnázium további beruházásait, valamint a Szigetszentmártonban megvalósuló óvodabővítést, amelyek az állam, a német nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat együttműködésével valósulnak meg.