Semjén Zsolt: A KDNP az egyetlen történelmi párt

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) maradt az egyetlen történelmi párt a politikai palettán, és 82 éves történetének valamennyi programpontja vállalható 1944-től 1990-en át a mai napig - mondta Semjén Zsolt, a kisebbik kormánypárt elnöke a Fidesz-KDNP képviselői kerethirdetésén hétfőn Budapesten.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott, hogy a KDNP egyfelől a nagy öregek pártja, gondoljunk Barankovics Istvánra és Varga Lászlóra, de ami nemcsak azért igaz, mert számos államférfit adott, hanem azért is, mert az egyetlen olyan párt, amelynek szentjei is voltak, hiszen Bálint Sándor néprajztudós és Károlyi Bernát ferences vértanú boldoggá avatása folyamatban van, akik a párt parlamenti képviselői voltak.

Kitért arra is, hogy másfelől az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), a Morus Akadémia - akik jellemzően az egyházi egyetemek világából jönnek - azt jelzi, a KDNP a fiatal kereszténydemokraták pártja is.

Mind a kettő igaz, de valójában a KDNP mint keresztény párt az örökkévalóság pártja. Az örökkévaló értékeket képviselik az itt és most világában, és ha fiatalok, akkor azért azok, mert az örökkévaló értékek mindig aktuálisak.