2026. február 17., kedd

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Választás

Kocsis Máté: Csicskasors és nemzeti szuverenitás között kell választani

A frakcióvezető szerint a választás után új parlament áll fel, teljesen más ellenzékkel, új eszközökkel, harcmodorral, tovább erősödő közösségi médiával

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 23:18
Megosztás

Csicskasors vagy nemzeti szuverenitás: „ez rajtatok áll" - határozta meg a párt listás jelöltjeihez fordulva az áprilisi választás tétjét Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt-listájának bemutatásakor hétfőn Budapesten.

Kocsis Máté: Csicskasors és nemzeti szuverenitás között kell választani
Kocsis Máté: A következő években hazardírozásra nincs mód
Fotó: Kocsis Máté fb oldala

Nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra - jelentette ki, a pártszövetséget Európa legerősebb politikai közösségeként említve, majd azt emelte ki, minden jelöltnek folyamatosan magas munkaminőséget kell mutatnia, megtalálva, miben a legjobb, és készenlétben kell állniuk azoknak is, akik nem befutó helyet kaptak.

Azt hangsúlyozta: a választás után új parlament áll fel, teljesen más ellenzékkel, új eszközökkel, harcmodorral, tovább erősödő közösségi médiával és brutális nemzetközi nyomással; ebben a környezetben csak azok lehetnek hasznos tagjai a frakciónak, akik alkalmazkodni tudnak ezekhez a körülményekhez.

Nem lehet improvizálni, nem lehet lemaradni, mert a felgyorsult hírfolyamban egyetlen pillanat alatt behozhatatlan hátrányba kerülhet az ember, óraműpontosságra és villámsebességre van szükség - fogalmazott.

Az ellenzéket átöltöztetett baloldalnak nevezve arról beszélt a Fidesz frakcióvezetője, hogy amíg Gyurcsány Ferenc a választások után vallotta be, hogy hazudott, a tiszások már a voksolás előtt "belemondták a képünkbe a saját őszödi beszédüket".

Szavai szerint ez "virtigli balos tempó, mert ezek ugyanazok", ami nem is csoda, hiszen nincsen három politikai osztály Magyarországon. Kettő van: a balos meg a jobbos, ők meg mi, csicskasors vagy nemzeti szuverenitás - fogalmazott.

Ha a választáson a Tisza nyer, akkor Kijev és Berlin győzött, ha a Fidesz, akkor Magyarország - jelentette ki.

Ötvenöt nap, derűsen, erősen és alázatosan - fogalmazott a választásig hátralévő időszakról a politikus.

A Fidesz-KDNP országos listáját az április 12-i választáson Orbán Viktor vezeti. Őt Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője követi.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink