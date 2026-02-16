Kocsis Máté: Csicskasors és nemzeti szuverenitás között kell választani

Csicskasors vagy nemzeti szuverenitás: „ez rajtatok áll" - határozta meg a párt listás jelöltjeihez fordulva az áprilisi választás tétjét Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt-listájának bemutatásakor hétfőn Budapesten.

Nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra - jelentette ki, a pártszövetséget Európa legerősebb politikai közösségeként említve, majd azt emelte ki, minden jelöltnek folyamatosan magas munkaminőséget kell mutatnia, megtalálva, miben a legjobb, és készenlétben kell állniuk azoknak is, akik nem befutó helyet kaptak.

Azt hangsúlyozta: a választás után új parlament áll fel, teljesen más ellenzékkel, új eszközökkel, harcmodorral, tovább erősödő közösségi médiával és brutális nemzetközi nyomással; ebben a környezetben csak azok lehetnek hasznos tagjai a frakciónak, akik alkalmazkodni tudnak ezekhez a körülményekhez.

Nem lehet improvizálni, nem lehet lemaradni, mert a felgyorsult hírfolyamban egyetlen pillanat alatt behozhatatlan hátrányba kerülhet az ember, óraműpontosságra és villámsebességre van szükség - fogalmazott.

Az ellenzéket átöltöztetett baloldalnak nevezve arról beszélt a Fidesz frakcióvezetője, hogy amíg Gyurcsány Ferenc a választások után vallotta be, hogy hazudott, a tiszások már a voksolás előtt "belemondták a képünkbe a saját őszödi beszédüket".

Szavai szerint ez "virtigli balos tempó, mert ezek ugyanazok", ami nem is csoda, hiszen nincsen három politikai osztály Magyarországon. Kettő van: a balos meg a jobbos, ők meg mi, csicskasors vagy nemzeti szuverenitás - fogalmazott.

Ha a választáson a Tisza nyer, akkor Kijev és Berlin győzött, ha a Fidesz, akkor Magyarország - jelentette ki.

Ötvenöt nap, derűsen, erősen és alázatosan - fogalmazott a választásig hátralévő időszakról a politikus.

A Fidesz-KDNP országos listáját az április 12-i választáson Orbán Viktor vezeti. Őt Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője követi.