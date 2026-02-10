Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba

Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba, ha Ukrajna tag lenne, az Európai Unió már háborúban lenne - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Szentendrén.

A városban rendezett aktivista találkozón Vitályos Eszter kormányszóvivő is részt vett, aki a Fidesz jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson.

A miniszterelnök kiemelte: világossá kell tenni, hogy ez egy sorsdöntő választás lesz abból a szempontból, hogy nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak.

Hozzátette: lehet, hogy tíz-húsz, de akár harminc évre is eldől Magyarország sorsa, mert az európai vezetők eldöntötték, hogy 2026 és 2030 között háborúba fognak menni. Erről döntés van - hangsúlyozta.

A legfontosabb dilemma, amivel szembetalálja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz, és a háborúban való közvetlen részvétel politikai kihívása - emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: erről kell majd dönteniük azoknak, akiket meg fogunk választani.

Azért mondom, hogy nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra - hangsúlyozta, hozzátéve: nincs ki-be ugrálás, ha egyszer belementél, benne vagy.

Ha a közhangulat nem kényszeríti rá az európai vezetőket arra, hogy visszalépjenek a háború szándékától, akkor Magyarországnak csak egyetlen lehetősége lesz, hogy kimaradjon - mutatott rá a miniszterelnök, hozzátéve: 2026 és 2030 között egy nagyon nehéz döntést kell majd meghoznia az akkor hivatalban lévő parlamentnek és kormánynak, ami arról szól, hogy egy nyílt orosz-európai konfliktus esetén mi legyen Magyarország pozíciója.

Orbán Viktor kiemelte: azt javasolja, hogy már most egy olyan parlamentet válasszunk, amelyben azok vannak többségben, akik egy ilyen helyzetben nemet tudnak mondani az európaiaknak, ki tudnak állni amellett, hogy Magyarország ebben a háborúban nem vesz részt, nem küld fegyvert, nem küld pénzt és nem küld embereket.

Emlékeztetett: a XX. században a magyarok kétszer kerültek azon kérdés elé, hogy ki tudnak-e maradni a háborúból, de ez sem Tisza Istvánnak, sem Horthy Miklósnak nem sikerült. Hozzátette: szerinte hasonló helyzet lesz 2026 és 2030 között, ezért egy olyan erős Magyarországra és erős politikai vezetésre van szükség, amely meg tudja csinálni azt, amit a XX. században két, egyébként nagyon erős vezetőnk és kormányunk nem tudott.

A háborúból való kimaradás végső fázisa az lesz, amikor nemet mondunk arra, hogy katonailag részt vegyünk egy ilyen műveletben - mutatott rá, hozzáfűzve: Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy ha az ukránok bejönnek az Unióba, azzal beviszik Európát a háborúba.

Ha ma Ukrajna tag lenne, akkor már mindannyian benne lennénk egy háborúban - közölte, hozzátéve: azt a formáját keressük az ukránokkal való együttműködésnek, ami nekik is jó, nekünk is jó, de a tagság nem ilyen. Nem tagsági jogot kell adni az ukránoknak, hanem le kell velük ülni, tárgyalni kell egy együttműködésről, egy szerződésről, amellyel segítünk Ukrajnának, és Ukrajna nem kér olyasmit, ami tönkre tenne bennünket - közölte, hozzátéve: nevezzük ezt stratégiai partnerségnek.

Orbán Viktor a parlamenti választásról elmondta: a választás előtti 60 napban be kell kopogtatni minden szimpatizánshoz, mert a választást a mozgósítás fogja eldönteni.

Kiemelte: első látásra az ellenfelek magyar politikai pártoknak tűnnek, de az a helyzet, hogy a Tisza meg a DK brüsszeli kreálmányok. Nem ők az ellenfelek, hanem akik mögöttük állnak, és valójában ezek a brüsszeli háborúpárti vezetők. Valójában nekünk Brüsszellel szemben kell megnyerni ezt a választást - hangsúlyozta.

A Tisza pártól elmondta: nem egyszerűen a brüsszeli háborús terveket kiszolgáló politikai erő, hanem egy olyan erő, amely egyébként a nagytőkét képviseli. A gazdaságiminiszter-jelöltjük bankár az Erste Bankból, de érkezik egy energetikai ember a Shellből, egy lobbista Londonból is - tette hozzá.

A miniszterelnök kiemelte: ezek mind azt a gazdaságpolitikát fogják támogatni, hogy az extra pénzforrásokat vissza kell adni a nagytőkéseknek, vissza kell adni a nagy nemzetközi cégeknek.

Nagyon erős nemzetközi csoportosulással állunk szemben, amely ukránbarát, amely a nemzetközi nagytőkét és a nemzetközi multinacionális cégeket képviseli, és Brüsszelen keresztül megpróbál egy bábkormányt ráültetni a magyarok nyakára - mondta.

A kampányról elmondta: három ember viszi, rajta kívül Lázár János és Szijjártó Péter.

Orbán Viktor hangsúlyozta: minél több embert el akarnak hívni a gyűlésekre, találkozókra, mert a végén a munka, a beletett energia, az eltökéltség hozza majd meg a győzelmet.

Felidézte: 16 év kormányzás után elvégezték azt, amit elvárt a polgári nemzeti és keresztény közösség, tehát a keresztény polgári és nemzeti alkotmányt, a munka- és családalapú társadalmat és gazdaságot.