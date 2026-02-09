2026. február 9., hétfő

Ketyeg az óra: már csak két nap maradt!

Az ÁSZ figyelmeztet: aki most lemarad, nem hirdethet a választási kampányban

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 18:04
Már csak két napig lehet megküldeni a választási árjegyzékeket – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hétfőn az MTI-vel.

Ketyeg az óra: már csak két nap maradt!
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/James Redford

„Az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy a 2026. évi általános országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó hirdetések árjegyzékeit még 2026. február 11. nap 16:00 óráig fogadja be elektronikusan a [email protected] címen vagy hivatali kapun (KRID azonosító: 103305376). Postai úton 1364 Budapest 4. Pf. 54 címen, személyesen pedig a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen fogadja az ÁSZ az árjegyzékeket hivatali időben” – írták.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a választásokat megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg határidőben megküldte a hirdetési árjegyzékét az ÁSZ részére.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal” – olvasható a közleményben.

