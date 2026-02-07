Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt programját

Április 12-én egyszer és mindenkorra véget vetünk az elszalasztott lehetőségek korszakának, az Orbán-Gyurcsány-korszaknak, a hanyatlásnak, az önkénynek és a közjavak szétlopásának - mondta a Tisza Párt elnöke a Működő és emberséges Magyarország című programjának online tartott ismertetőjében szombaton.

Magyar Péter hangsúlyozta: az egész ország, az egész nemzet kormányát alakítják meg, a „szabadság szülte rend demokráciáját hozzuk létre”.

„Az ország felemelkedését és a társadalom minden tagjának előrelépését fogjuk szolgálni, politikánk alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat és mindannyian magyarok vagyunk” - fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, újra megragadják a demokrácia, a függetlenség, az Európához való tartozás, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét esélyét.

Az ellenzéki párt vezetője kifejtette: az elmúlt időszakban magyarok százezrei bebizonyították, hogy van közös akarat, bátorság és felelősségtudat az országban,és megerősödtek abban a hitükben, hogy összefogva képesek egy működő országot felépíteni.

„Ehhez azonban mindenkire szükség van, az itthon élőkre, a külföldön élő több mint 700 ezer honfitársunkra és a külhoni magyarokra is” - erősítette meg.

Elmondta: a magyar emberek értik és tudják, hogy a működő és emberséges Magyarország reménye nem egyik vagy másik politikai vezetőben, hanem bennük, a hazaszerető magyar emberek tenni akarásában van, „mi együtt vagyunk a remény”.

Magyar Péter rámutatott: politikai felelősség nélkül nincs működő állam, ennek hiányában a hatalom öncéllá válik, a közérdek háttérbe szorul, az ország pedig fokozatosan elveszíti cselekvőképességét, Magyarország pedig jelenleg ebben az állapotban van. Szavai szerint a rendszerváltás óta eltelt időben a mindenkori politikai elit újra és újra elmulasztotta az ország következetes, kiszámítható és felelős kormányzását, mert elmaradt a tervezés, a számonkérés és elmaradt a politikai felelősségvállalás.

Értékelése szerint ma Magyarország olyan helyzetbe került, amelyből nincs gyors, varázsszóra történő kiút, mert olyan gazdasági, társadalmi és erkölcsi válság alakult ki, amelynek következményeit nem lehet egyetlen döntéssel eltüntetni, ehhez közös felelősségvállalás, közös munka és közös iránytű szükséges.

„Magyarország csak akkor tud kilépni a jelenlegi válságból, ha a politika visszatér eredeti feladatához, a köz szolgálatához, ahol a kormányzás alapja nem a magyarok megosztása, hanem a nemzet újraegyesítése lesz, ahol az önkény helyét átveszi a jog uralma, ahol nem a rövidtávú érdek, hanem a hosszútávú felelősség az iránytűnk” - fogalmazott.

Hozzátette: ez felelős kormányzás feltétele és működő állam alapja és ez az egyetlen út ahhoz, hogy Magyarország újra mindannyiunk közös, működő és emberséges hazája legyen.

Az egész ország kormányát fogjuk megalakítani április 12. után, amely minden magyart fog szolgálni - jelentette ki Magyar Péter.

Az ellenzéki párt vezetője elmondta, megválasztásuk esetén elkezdik az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer, a gyermekvédelem, a közösségi közlekedés rendbetételét, hazahozzák az uniós pénzeket, hogy ismét lehetőségekhez jussanak a magyar vállalkozások és az európai felzárkózás mindenki számára elérhetővé váljon.

„Lépéseket teszünk a gazdaság beindítására, véget vetünk a stagnálás, az egyhelyben toporgás éveinek, megkezdjük a vagyon visszaszerzést, az ellopott közjavakat ismét a társadalom szolgálatába állítjuk, és haladéktalanul újjáépítjük a jogállamot, az önkény helyett pedig a közérdeket állítjuk a középpontba” - fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette: haladéktalanul újjáépítik a jogállamot, az önkény helyett a közérdek lesz a központban, az igazságszolgáltatásnak végeznie kell törvényes feladatát, valamint helyreállítják Magyarország nemzetközi tekintélyét, a nyugati szövetségi rendszerhez tartozását.

A külpolitikai célokról szólva Magyar Péter megerősítette: partnerségen alapuló tiszteletet teremtenek és szövetségeket építve erősítik Magyarország szuverenitását.

„Nem a nagyhatalmak előtti hajbókolás, hanem a megfontoltan kialakított, szilárdan képviselt nemzeti érdek lesz az új kormány külpolitikájának az alapja” - jelentette ki.

Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza politikájának alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat és mindannyian magyarok vagyunk, és újra megragadjuk a demokrácia, a függetlenség, az Európához való tartozás, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét esélyét.

„Most rajtunk a sor. Vegyük vissza békésen, derűsen, de nagyon elszántan a hazánkat és teremtsünk együtt egy működő és emberséges Magyarországot” - zárta beszédét az ellenzéki párt vezetője.



Kármán András: a Tisza Párt programjának megvalósításához szükséges források rendelkezésre fognak állni

Felelős és szakszerű gazdálkodással rendelkezésre fognak állni a Tisza Párt programjának megvalósításához szükséges források - közölte az ellenzéki párt költségvetési és adóügyi szakértője.

Kármán András a párt online közvetített programismertető műsorában azt mondta: a források előteremtése tekintetében az egyik első és legfontosabb, hogy felszabadítják és hazahozzák a Magyarországnak járó, de 2022 óta befagyasztott nyolcezer milliárd forint uniós forrást, és lehívják az új, hétéves uniós költségvetésben várhatóan elérhető évi kétezer milliárd forint támogatást. A korrupció felszámolásával és a verseny erősítésével letörnék az extra méretű túlárazást a közbeszerzéseken, megszüntetnék a propagandakiadásokat, a befektetői bizalom helyreállításával az államadósság kiugró kamatterheit csökkentenék - sorolta.

Közölte: ha kormányra kerülnek, kevesebb adót fognak fizetni az alacsonyabb jövedelműek és több felelősséget vállalnak majd a milliárdosok, csökkentik az áfát, elérhetővé teszik a katát és mérsékelik a vállalkozókat terhelő adóadminisztrációt.

Megtartanák a 13. és a 14. havi nyugdíjat, bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát, egyben garantálnák, hogy 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat senki ne kaphasson, ezzel együtt pedig duplájára emelnék az időskorúak járadékát, megemelnék az otthonápolási díjakat.

A műsorban Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője arról beszélt, hogy elindítják a rezsicsökkentés plusz programot, a lakosság mellett a vállalkozások számára is megfizethető és tiszta energiát biztosítanak, és évente százezer lakás energetikai korszerűsítését vállalják. Csökkentenék a tűzifa áfáját, energiahatékonysági támogatásokat vezetnének be.

Elindítanák a Ganz gazdaságfejlesztési programot, növelnék a termelékenységet és a magasabb hazai hozzáadott érték révén emelnék a jövedelmeket, országos szociális és piaci alapú bérlakásprogramot és közlekedési fejlesztéseket indítanának, továbbá tiszta versenyhelyzetet alakítanának ki, és emelnék a befektetői, lakossági és a közületi bizalmat az iparban és a kereskedelemben.

Nyártól megtiltanák a külföldi vendégmunkások tömeges foglalkoztatását, tudásalapú, versenyképes gazdaságot teremtenének Magyarországon - emelte ki.

Közölte azt is, hogy az ipari fogyasztók részére hosszú távú megoldásokat kínálnának az energiatarifák terén, több lábon álló villamosenergia- és földgázinfrastruktúrát teremtenek, és 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget, egyben felülvizsgálják a Paks 2 projektet.

Orbán Anita, a Tisza külpolitikai szakértője arról szólt, hogy kormányra kerülve megerősítik az ország pozícióját az EU-ban és a NATO-ban, megtartják a déli határkerítést, nem fogadják el a migrációs paktumot és a migránskvótákat, valamint nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Új alapokra helyeznék a regionális együttműködéseket, így helyreállítják a történelmi magyar-lengyel barátságot, újjáélesztik a visegrádi négyeket, egyben határozott tárgyalások során rendezik a viszonyt a szlovák és az ukrán kormánnyal - sorolta.

Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője arról beszélt, hogy a Tisza társadalompolitikájának középpontjában a gyermekek biztonságos fejlődése és védelme áll, ezért az oktatási rendszert is úgy alakítanák át, hogy mindenki számára elérhető legyen, és igazodjon az igényekhez, képességekhez.

Duplájára emelnék a családi pótlékot és az anyasági támogatásokat, kelengyét biztosítanának a kismamáknak, garantálnák, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK-pluszt, továbbá a mainál nagyobb mértékben támogatnák az egygyermekes és a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családokat.

Hegedűs Zsolt, a Tisza egészségügyi szakértője közölte, hogy pártja mindenki számára biztosítani fogja az ingyenes, térítésmentes, magas színvonalú, biztonságos egészségügyi ellátást, és 2030-ra az állami egészségügyi finanszírozást a GDP 7 százalékára emelik.

Minden régióban jól felszerelt központi kórházat működtetnének és megerősítenék a vidéki, kisebb intézményeket is, egyben célzott ösztöndíjakkal és megemelt bérekkel csökkentenék a szakorvos- és ápolóhiányt, hogy 2027 végére a várólisták legfeljebb 6 hónaposak legyenek a fekvőbeteg-ellátásban és 2 hónaposak a járóbeteg-ellátásban. Cél, hogy 2035-re a magyarok várható élettartama elérje a 80 évet - mondta.

Bóna Szabolcs, a párt agrár- és élelmiszergazdasági szakértője arról szólt, hogy a Tisza a magyar mezőgazdaságot újra a nemzetgazdaság és a vidéki élet alapjává tenné. Mindennek keretében az egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkentenék, támogatnák a környezetkímélő állattartást, a magasabb hozzáadott értékű termelést és a ráépülő élelmiszeripart.

A cél világos, egészséges hazai étel minden magyar család asztalán. Élhető vidék és olyan agrárium, amelyik Magyarország erejének forrása, nem pedig politikai zsákmány - húzta alá.

Gajdos László, a párt környezetvédelemért és állatjólétért felelős szakértője arról beszélt, hogy elindítanák a Tiszta Magyarország programot, hogy tiszta, rendezett és fenntartható ország legyen Magyarország.

Ennek keretében az ipari szennyezőket, hulladékot illegálisan lerakókat gyorsan és hatékonyan szankcionálnák, visszaadnák a környezetvédelem szakmai erejét és becsületét, továbbá állatjóléti hatóságot hoznának létre valódi ellenőrzési és elkobzási jogkörrel, és önálló környezetvédelemért, természetvédelemért, vízgazdálkodásért és állatjólétért felelős minisztériumot hoznának létre - sorolta.