Ünnep

XIV. Leó pápa Szent Istvánt méltatta

MH/MTI
 2025. december 26. péntek. 15:49
A vértanú Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik. Az nagyobb erő, mint a fegyvereké – mondta XIV. Leó pápa karácsony második napján az apostoli paloták Szent Péter térre néző ablakából.

XIV. Leó pápa Szent Istvánt méltatta
XIV. Leó pápa az apostoli palota Szent Péter térre néző ablakából szólította meg a hívőket az Angelus imádság alatt a Vatikánban
Fotó: AFP/Tiziana Fabi

A pápa az egyház első vértanúja ünnepnapján Szent István közbenjárását kérte azoknak a keresztény közösségeknek a támogatására, akik a leginkább szenvednek hitvallásukért.

XIV. Leó pápa december 25-én mondott karácsonyi üzenetében is a világ különböző részein háborúk, vallási üldözés, terrorizmus miatt szenvedők között az első helyre azokat a keresztényeket tette, akik a Közel-Keleten élnek, és akikkel nemrég libanoni apostoli útja során találkozott.

„Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik” – mondta XIV. Leó.

Az egyházfő az első században megkövezett Szent István mártírhalálát a világra és a világosságra jövetel, az újjászületés, a hit meglátása jelképének nevezte. Hangoztatta, hogy egy ember se dönt saját világra jöveteléről, de élete során többször is olyan helyzetben találja magát, amelyben a világosságot kell választania.

„Nincsen hatalom, amely felül tud kerekedni Isten tettein. Akárhol is a világban, van, aki az igazságosságot választja, még ha magas is az ára, van, aki a békét saját félelmei elé helyezi, van, aki a szegényeket szolgálja saját maga helyett” – jelentette ki XIV. Leó.

Hangsúlyozta, hogy a mai világ bizonytalanságában és szenvedései közepette az öröm lehetetlennek tűnik, mivel „aki ma a békében hisz, és Jézus és a mártírok fegyvertelen útját választotta, gyakran gúny tárgyává válik, kitaszítják a közbeszédből, és nem ritkán azzal vádolják, hogy a vetélytársaknak és az ellenségnek kedvez. A keresztényeknek azonban nincsenek ellenségei, hanem fivérei és nővérei, akik azok maradnak akkor is, amikor nem értik meg egymást” – jelentette ki.

Úgy vélte, Szent István halálakor megbocsátott gyilkosainak, ami nagyobb erő volt, mint a fegyvereké. XIV. Leó megjegyezte: a megbocsátás ingyenes, mindenki szívében megtalálható, akármikor aktiválható, és ellenállhatatlan kommunikációs ereje van, amikor valaki másképpen tekint testvérére, figyelmet és elismerést fordítva rá.

A napsütötte Szent Péter téren többen hallgatták a pápa szavait, mint december 25-én, amikor az esőben huszonhatezren gyűltek össze.

