2025. december 14., vasárnap

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Ünnep

Ne hagyja, hogy lángba boruljon az ünnep

Mit tud tenni tűz esetén?

MH
 2025. december 14. vasárnap. 12:17
Megosztás

Az ünnepi fények csodálatosak, de a gyertyák és a karácsonyfaizzók egyaránt tüzet okozhatnak. Íme, egy cikk arról, hogyan tarthatja biztonságban otthonát az adventi időszakban.

Ne hagyja, hogy lángba boruljon az ünnep
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Az advent és a karácsony időszaka a fényekről és a hangulatról szól, de fontos, hogy mindig odafigyeljünk a karácsonyi tűzbiztonságra, hiszen a gyertyák és az elektromos díszek tüzet okozhatnak.

Karácsonyi tűzbiztonság szabályai

Ha mégis előfordul, hogy egy adventi gyertya vagy karácsonyfa izzó leég, az alábbi lépéseket érdemes követni: gyertyák esetén ne próbáljuk meg elfújni vagy piszkálni, ha a gyertya már izzik vagy lángra kapott. Azonnal távolítsunk el minden gyúlékony tárgyat (papír, dísz, faág, textil) a közelből. Ha a tűz nagyobb, azonnal hívjuk a tűzoltókat és mindenki hagyja el a lakást. A karácsonyfát díszítő égősorok esetén ne próbáljuk meg kézzel eloltani a szikrázó izzót, mert áramütést kaphatunk. Ne használjunk vizet elektromos tűz oltására, csak megfelelő erre kijelölt eszközt, például poroltót.

Megelőzhető a baj, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül a gyertyákat vagy a karácsonyfát, amikor égnek. Használjunk minőségi, jó állapotú gyertyákat, izzókat és ellenőrizzük a vezetékeket, mielőtt feldíszítjük a fát.

A karácsonyi fények szépek, de mindig az a legszebb, ha biztonságban élvezhetjük magunkat és otthonunkat. Egy kis elővigyázatossággal elkerülhetők a balesetek, így az adventi gyertya és a karácsonyfa izzó is gondtalanul éghet - írta meg a FEOL.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink