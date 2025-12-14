Ne hagyja, hogy lángba boruljon az ünnep

Az ünnepi fények csodálatosak, de a gyertyák és a karácsonyfaizzók egyaránt tüzet okozhatnak. Íme, egy cikk arról, hogyan tarthatja biztonságban otthonát az adventi időszakban.

Az advent és a karácsony időszaka a fényekről és a hangulatról szól, de fontos, hogy mindig odafigyeljünk a karácsonyi tűzbiztonságra, hiszen a gyertyák és az elektromos díszek tüzet okozhatnak.

Karácsonyi tűzbiztonság szabályai

Ha mégis előfordul, hogy egy adventi gyertya vagy karácsonyfa izzó leég, az alábbi lépéseket érdemes követni: gyertyák esetén ne próbáljuk meg elfújni vagy piszkálni, ha a gyertya már izzik vagy lángra kapott. Azonnal távolítsunk el minden gyúlékony tárgyat (papír, dísz, faág, textil) a közelből. Ha a tűz nagyobb, azonnal hívjuk a tűzoltókat és mindenki hagyja el a lakást. A karácsonyfát díszítő égősorok esetén ne próbáljuk meg kézzel eloltani a szikrázó izzót, mert áramütést kaphatunk. Ne használjunk vizet elektromos tűz oltására, csak megfelelő erre kijelölt eszközt, például poroltót.

Megelőzhető a baj, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül a gyertyákat vagy a karácsonyfát, amikor égnek. Használjunk minőségi, jó állapotú gyertyákat, izzókat és ellenőrizzük a vezetékeket, mielőtt feldíszítjük a fát.

A karácsonyi fények szépek, de mindig az a legszebb, ha biztonságban élvezhetjük magunkat és otthonunkat. Egy kis elővigyázatossággal elkerülhetők a balesetek, így az adventi gyertya és a karácsonyfa izzó is gondtalanul éghet - írta meg a FEOL.