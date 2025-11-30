Lévai Anikó: erős közösség vesz körül bennünket

Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Orbán Viktor miniszterelnök felesége meggyújtja az adventi koszorú első gyertyáját, mellette Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója a szervezet adventi országos adománygyűjtő akcióját népszerűsítő sajtótájékoztatón a segélyszervezet budapesti országos koordinációs központjában

„Az idei adventi adománygyűjtés a szervezet történetében már a 30., 1996-ban kezdtük néhány templomi persellyel, s mára az ország egyik legnagyobb adománygyűjtő akciójává vált. Ilyenkor adventi időszakban érezhető leginkább az összefogás, hogy nem vagyunk egyedül feladataink ellátásában, egyházak, adományozók, önkéntesek, vállalatok csatlakoznak a segélyakcióhoz” – mondta Lévai Anikó.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egész éves munkáját ismertetve a miniszterelnök felesége elmondta: mintegy 300 ezer élelmiszercsomagot, melegételt osztottak ki rászorulóknak, 30 ezer alkalommal segítettek családoknak, a szervezet 300 településen van jelen, mintegy 1000 hajléktalannak nyújtanak rendszeres segítséget étkezéshez, tisztálkodáshoz, ügyintézéshez.

Mindezek mellett 300 család kapott átmeneti szállást, a Kapaszkodó elnevezésű program mintegy 3600 gyermeknek nyújt segítséget tanulásban, sportban, mentális téren. Lévai Anikó hozzátette: 37 nyári fejlesztő táborban mintegy 1000 gyermeket fogadtak, több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást. Ezen túlmenően határon túli árvízkárosultaknak nyújtottak pénzbeli segítséget, illetve építőanyagot.

Az országos hálózat 50 intézményében mintegy 500 munkatárs dolgozik, százféle szociális szolgáltatást nyújtanak, s tavaly a szervezet munkáját mintegy 600 ezer adományozó támogatta.

„A sok kicsi sokra megy csodájában bízva minden támogatást tiszteletteljes örömmel fogadunk, hogy még több rászorulót tudjunk segíteni” – mondta Lévai Anikó.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt: az adventtel az esztendő legmeghittebb hónapja érkezik, ez az elcsendesedés, önvizsgálat, szeretet ideje. Széttöredezett világban élünk, széttöredezett életeket látunk, de minden ember szívében ott a szeretet, ami segíthet – tette hozzá.

Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató elmondta, hogy a rászorultakat lehet segíteni többek között a 1353-as adományvonalon, online a segelyszervezet.hu oldalon, 300 forintos adománykuponokkal 200 Tesco áruházban december 31-ig, de lesz adománygyűjtő műsor a TV2-n és az RTL-n, s részt vesz a gyűjtésben a Magyar Posta, az MBH Bank és a MasterCard is.