Lézerrel találták meg az 5000 éves erődöt

Egy erdőben néha nem a vadak figyelnek, hanem a múlt. A románok most lézerrel „áttörtek” a lombkoronán, és olyan erődítések rajzolódtak ki, amelyek 5000 éve lapulhattak a fák alatt.

Van, amikor a történelem nem a földből, hanem egy szoftverből bújik elő. Egy LiDAR-felmérés domborzatmodelljén egyszer csak megjelentek gyanúsan szabályos vonalak, ívek, árkok és sáncok. Ott, ahol semmi látnivalót nem várna az ember, a monitoron viszont a táj hirtelen elkezd beszélni.

Pont ez történt Románia Neamț megyéjében is, drónra szerelt LiDAR-szenzorokkal több, erdővel fedett területet szkenneltek és a mérések alapján olyan erődített települések, védművek rajzolódtak ki, amelyek korát négy-öt évezredre, vagyis az újkőkor–bronzkor átmenetének időszakára teszik.

A projektet a Neamț Nemzeti Múzeumi Komplexum és a román földfizikai kutatóintézet (INFP) együttműködésében végezték el, kifejezetten azzal a céllal, hogy nehezen járható, erdős részeken is „földbolygatás” nélkül lehessen régészeti nyomokat azonosítani.

A LiDAR egyik nagy trükkje, hogy a növényzetet „leválasztva” a mikró domborzatot mutatja meg. Árkok, földsáncok, teraszok, mesterséges peremek rajzolódtak ki. A román kutatók szerint a szkennelt helyek többsége magasabban fekvő, jó rálátású pontokon van és a védelmet hosszú árkokkal, földművekkel erősítették meg. Egyes árkok hossza több száz méter is lehetett, ami már önmagában komoly közösségi munkára utal.

A román beszámolók egyik leírása kifejezetten filmszerű. A Vânători környéki erdőben a terepen csak egy hosszú, természetesnek tűnő mélyedés látszódott, a LiDAR és a helyszíni ellenőrzés viszont védműként értelmezhető árkot rajzolt ki, nagyjából 100 méteres hosszúságban, a felszínen kb. 10 méteres nyílással, és ma is 1,5–2 méteres mélységgel.

A környéken kő- és kerámiatöredékeket is találtak. Összességében kilenc erődített település nyomát fedezték fel.

Mi lehetett ez az erőd?

A román hivatalos régészeti nyilvántartás (RAN) a Vânători-Neam melletti lelőhelyet úgy írja le, mint erdővel borított, háromszög alakú teraszon fekvő települést, amelyet a meredek lejtők természetesen védenek az elemektől, dél felől pedig egy védelmi árok zár le. A terület kb. 1,5 hektár.

Kik építhették?

A RAN szerint a lelőhely kora bronzkori lehet (a Kr. e. 4. évezred vége, tehát ~5000 évvel ezelőtt), és konkrétan a Târpești kulturális csoporthoz köti a települést és a védelmi árkot.

Fontos megemlítenünk azt is, hogy a 2025-ös LiDAR-projekt több helyszínt is érintett Neamț megyében és ott a hírek szerint eneolitikus és bronzkori erődített települések nyomai is előkerültek, ebből az következik, hogy nem biztos, hogy minden „erdő alatti erőd” ugyanabból a korszakból való.

Az építésük legvalószínűbb (és a terep logikájából szépen kiolvasható) okai:

Védelem és kontroll: a terasz három oldala meredek, a „gyenge pont” a déli oldal , oda került az árok, ez klasszikus „zárjuk le, ahol be lehet jönni” megoldás.

a terasz három oldala meredek, , oda került az árok, ez klasszikus „zárjuk le, ahol be lehet jönni” megoldás. Közösségi erődemonstráció. Egy ekkora árok nem magánmunka, azt üzeni, hogy szervezett közösség élt itt, amely képes volt nagy földmunkára is.

Egy ekkora árok nem magánmunka, azt üzeni, hogy élt itt, amely képes volt nagy földmunkára is. Határkijelölés: az őskori védművek sokszor nem csak harc ellen készültek, hanem „eddig mi vagyunk otthon” típusú jelzésként is működtek (erőforrás, legelő, útvonal, víz közelsége).

Már bizonyítottnak látszik, hogy a LiDAR pontosan megrajzolja az emberkéz alkotta formákat. A védelmi rendszerek körvonala, a sánc- és árokrendszer logikája sokszor erdőben, bozótban is azonosítható és ez óriási előny ott, ahol a szem és a GPS már kevésnek tűnik.

Ami viszont még nem bizonyított, hogy a LiDAR nem állapítja meg a kort. Attól, hogy valami erődítésnek látszik, még kell a régészet klasszikus gyakorlata is. Terepbejárás, mintavétel, esetenként célzott feltárás, radiokarbon, leletanyag. A szenzor csak a függönyt húzza el, a biztos feltárást utána végig kell játszani.

A LiDAR-t már Magyarországon is használták régészeti célokra, a Jakab-hegy (Pécs) vaskori földváránál például légilidar-felmérés adott részletes képet a sáncokról és a környezetükben lévő objektumokról, sőt a szerkezet többperiódusú építésére utaló új elemeket is azonosított.

A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisában pedig kifejezetten „LiDAR felmérés” címkével futnak hazai helyszínek is vagyis a módszer nem sci-fi, hanem egy eszköz a fiókban.

A Pilis azért izgalmas terep, mert a sűrű erdő pont az a közeg, ahol a LiDAR látványosan többet tud a szabad szemnél. A régi sáncok finom peremei, elfelejtett földmunkák, töltések, árkok sokszor „csak” a domborzat apró rezdüléseiben élnek tovább.

Az Alföld peremén pedig már más a játék. Ott kevesebb a lombtakarás, viszont a mezőgazdaság és az erózió gyorsabban radírozza le a felszínt, cserébe a mikró domborzat és a geofizika (mágneses, talajradar) együtt adhat erős nyomozni való formákat.

A LiDAR nem „kincskereső varázspálca”, hanem gyors, non-invazív térképezés, ami olcsóbb tévutakat spórol meg és nagyon pontos célpontot ad a terepi munkához. A román példa pedig azt üzeni, hogy a „nincs ott semmi” néha csak annyit jelent, hogy még nem volt ott egy lézer.

A történelem ritkán tűnik el végleg. Gyakrabban csak erdőt növeszt magára és várja, hogy egyszer valaki rákattintson a domborzatmodellre.