Bezos: milliók élhetnek az űrben 2045-re

Jeff Bezos szerint a jövő kifejezetten biztató, és „nem érti, hogyan lehetne bárki elkeseredett”, aki ma él – írta a Fortune az olaszországi Italian Tech Weeken elhangzott beszédére hivatkozva.

Az Amazon alapítója úgy véli, 2045-re a robotok járnak majd dolgozni az emberek helyett, miközben egy-két évtizeden belül milliók élhetnek az űrben. Bezos szerint a technológiai fejlődés – beleértve a mesterséges intelligenciát – hatalmas lehetőségeket teremt, még ha sokan a civilizáció hanyatlásától tartanak is. A kritikák szerint az AI már most munkahelyeket szüntet meg, és az adatközpontok jelentős erőforrásokat emésztenek fel, ugyanakkor a technológia képes lehet komplex problémák – például energetikai vagy környezeti kihívások – gyorsabb megoldására.

Más techvezetők is az űr felé tekintenek: Sam Altman szerint egy évtizeden belül friss diplomások dolgozhatnak a Földön kívül, Elon Musk pedig úgy véli, az emberiség belátható időn belül megvetheti a lábát a Marson. Bill Gates ezzel szemben óvatosabb, és úgy nyilatkozott, előbb a Föld problémáit kellene megoldani. Gates ugyanakkor korábban arról is beszélt, hogy az AI révén akár heti néhány munkanap is elegendő lehetne.

Pete Buttigieg volt amerikai közlekedési miniszter szerint az államnak szerepet kell vállalnia abban, hogy az AI által teremtett értékből szélesebb társadalmi kör részesüljön. Bezos tehát kifejezetten optimista: szerinte a jelen kor az egyik legizgalmasabb időszak az emberi történelemben.