Visszazuhanunk a kőkorszakba?

2032 decemberében egy ritka égi eseményre kerülhet sor, amely egyszerre jelent tudományos aranybányát és globális technológiai fenyegetést. Egy lehetséges aszteroida-becsapódás a Hold felszínén olyan láncreakciót indíthat el, amelynek hatását a Földön is közvetlenül éreznénk. Bár a katasztrófa esélye jelenleg csekély, a szakértők már vizsgálják a jó és a rossz forgatókönyveket egyaránt.

A Tsinghua Egyetem kutatói által készített legfrissebb tanulmány szerint a 2024 YR4 aszteroida pályája veszélyesen közel kerülhet égi kísérőnkhöz. A számítások alapján 2032. december 22-én következhet be a nagy erejű aszteroida-becsapódás, amelynek valószínűsége jelenleg mintegy 4 százalék. Ez az égitest körülbelül 60 méter átmérőjű, és ha eltalálja a Holdat, az egy közepes erejű termonukleáris fegyver robbanásának megfelelő energiát szabadítana fel. Ez a detonáció hat nagyságrenddel – azaz milliószor – lenne erősebb, mint a 2013-as, jóval kisebb meteoroid okozta ütközés.

Aszteroida-becsapódás a Holdon: páratlan lehetőség az űrkutatás számára

A tudományos világ számára az esemény „fényes oldala” szó szerint és átvitt értelemben is ragyogó lenne. A 2024 YR4 aszteroida érkezése soha vissza nem térő alkalmat kínálna a fizikusoknak a nagy energiájú ütközések tanulmányozására. Az űrkutatás eszközeivel valós időben figyelhetnék meg, hogyan párolog el a holdi kőzet és alakul át forró plazmává.

A becsapódás nyomán egy nagyjából 1 kilométer széles kráter keletkezne, közepén egy 100 méter átmérőjű, izzó kőzetolvadékból álló medencével.

Ennek a forró anyagnak a hűlését a James Webb űrtávcső infravörös műszereivel lehetne páratlan részletességgel vizsgálni, segítve a kráterképződés folyamatának megértését.

Ezenkívül a Hold belső szerkezetébe is bepillantást nyerhetnénk. Az ütközés ereje egy globális, a Richter-skála szerinti 5,0-es erősségű holdrengést váltana ki, ami erősebb minden eddig rögzített rengésnél. A szeizmikus hullámok terjedésének elemzése „átvilágítaná” az égitestet, feltárva annak belső összetételét anélkül, hogy nekünk kellene mesterséges robbantásokat végeznünk.

Látványos meteorzápor és technológiai összeomlás veszélye

Az éremnek azonban van egy sötétebb oldala is. A robbanás során kilökődő törmelék jelentős része elérné a Földet, ami karácsony környékén rendkívül intenzív meteorzápor formájában jelentkezne.

A szimulációk szerint óránként akár 20 millió apró meteor és több száz nagyobb, szabad szemmel is látható tűzgömb hullhatna a légkörbe, elképesztő égi látványosságot okozva.

Ez a gyönyörű jelenség azonban komoly veszélyeket rejt. Bár a felszínre hulló, mintegy 400 kilogrammnyi kőzet várhatóan ritkán lakott területeket (Dél-Amerika, Észak-Afrika, Arab-félsziget) érintene, az űrben keringő eszközeink védtelenek lennének.

A sűrű törmelékfelhő kiválthatja a rettegett Kessler-szindróma jelenséget. Ez egy olyan láncreakciót jelent, amelyben a megsemmisülő műholdak roncsai újabb és újabb ütközéseket okoznak, dominószerűen pusztítva el a Föld körüli infrastruktúrát.

Egy ilyen aszteroida-becsapódás következtében évekre megbénulhatnának a globális navigációs és kommunikációs hálózatok, és lehetetlenné válna új eszközök biztonságos pályára állítása – írta meg az Origo.

Mivel a kockázat nem elhanyagolható, az űrügynökségek már mérlegelik egy eltérítő küldetés lehetőségét. Ha a 2024 YR4 aszteroida becsapódási valószínűsége a jövőben növekedne, az emberiségnek döntenie kell: