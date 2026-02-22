A NASA vezetője szerint márciusban sem indulhat útjára a holdmisszió

Újabb halasztást szenved az Artemis-2 holdmisszió, mert ismét meghibásodást észleltek az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának (NASA) új fejlesztésű rakétájában, ami miatt kizárt, hogy márciusban űrhajósokkal a fedélzetén elinduljon - közölte szombaton Jared Isaacman, a NASA vezetője.

A NASA az újabb gondot mindössze egy nappal azután hozta nyilvánosságra, hogy március 6-át jelölte ki célidőpontként az emberiség 1972 óta első, a Holdhoz tartó űrrepülésére. Éjszaka megszakadt a hélium áramlása a rakéta felső fokozatába - közölték. A hélium folyamatos áramlása elengedhetetlen az indításhoz.

A probléma miatt a NASA kénytelen visszaszállítani a rakétát az összeszerelő üzemcsarnokba, „ami kizárja a márciusra tervezett indítási időablakot” - magyarázta Isaacman az X-en.

A NASA február elején jelentette be, hogy márciusra halasztotta a holdmisszió indítását, mert a tesztelés során hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél. A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél volt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A csütörtökön végrehajtott újabb üzemanyag-feltöltési teszt alig mutatott szivárgást, ami elegendő bizalmat adott a vezetőknek ahhoz, hogy a márciusi indítást tűzzék ki célul.

A küldetésre négy űrhajóst jelöltek ki, három amerikait és egy kanadait. Az Artemis-2 misszió várhatóan tíz napig tart. A legénység a Hold mellett elrepülve megkerüli az égitestet, majd visszatér a Földre, miközben folyamatosan teszteli az Orion kapszula életfenntartó rendszereit és más létfontosságú berendezéseit. A kapszulát nem állítják Hold körüli pályára, és nem szállnak le a Holdra, hanem egy későbbre tervezett küldetés majdani leszállását készítik elő.