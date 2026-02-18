Óriási óceáni függönnyel állítanák meg a világvégét

A Thwaites-gleccser, amelyet sokan „Végítélet-gleccserként" emlegetnek, az Antarktisz egyik legveszélyesebb természeti képződménye. A Floridával megegyező területű gleccser hatalmas jégtömege kulcsszerepet játszik bolygónk jövőjében, mivel olvadása katasztrofális következményekkel járhat a világméretű tengerszint-emelkedés szempontjából.

A nemzetközi tudóscsoportok forradalmi megoldást dolgoztak ki. A Seabed Curtain Project, vagyis a Tengerfenék-függöny Projekt egy ambiciózus kezdeményezés, amely a jövő évtizedeinek egyik legnagyobb mérnöki kihívását jelenti. Ezért a monumentális projektért a becslések szerint körülbelül 80 milliárd dollár árát kell majd megfizetni, azonban a szakértők szerint ez csekély összeg ahhoz képest, amit a gleccser teljes olvadása okozna a világ parti városainak – írja az Origo.

A projekt lényege egy hatalmas, rugalmas függöny elhelyezése a tengerfenéken, amely megakadályozná, hogy a meleg óceáni áramlatok elérjék a gleccser alatti részeket. A függöny körülbelül 100 méter magas lenne, és a gleccser alapja előtt helyeznék el, ezáltal védelmet nyújtva a meleg víz káros hatásai ellen. A terv szerint ez a szerkezet képes lenne jelentősen lelassítani vagy akár megállítani a jég alulról történő olvadását.

A projekt több alternatív megközelítést is tartalmaz. Egy másik lehetőség egy gigantikus jégkampó felszerelése lenne, amely fizikailag rögzítené a gleccsert a tengerfenékhez, megakadályozva annak további mozgását az óceán felé. Mindkét megoldás rendkívül összetett műszaki kivitelezést igényel, mivel az Antarktisz zord körülményei között kell megvalósítani őket, ahol a víz hőmérséklete fagypont körül van, és a terület nehezen megközelíthető.

A Végítélet-gleccser olvadása önmagában a globális tengerszint akár 65 centiméter emelkedését is okozhatja. A folyamat dominóeffektust indíthat el, mivel a Thwaites-gleccser jelenleg támasztófalként működik a mögötte lévő hatalmas nyugat-antarktiszi jégtakaró számára. Ha ez a természetes gát megszűnne, akkor a teljes régió jégtömege becsúszhatna az óceánba, ami akár több méteres tengerszint-emelkedést okozna világszerte. Következésképpen London, New York, Mumbai vagy Sanghaj városai is komoly veszélybe kerülnének.

Milliókat kellene áttelepíteni, és a gazdasági károk felmérhetetlenek lennének. A globális felmelegedés által gyorsított folyamat miatt a tudósok szerint már csak évtizedeink vannak arra, hogy hatékony megoldást találjunk.