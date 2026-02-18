2026. február 19., csütörtök

Tudomány

A tudósok először találtak veszélyes ragadozót az Antarktisz jeges vizeiben

Az egyedülálló felfedezést egy ausztrál kutatócsoport tette a Déli-Shetland-szigetek környékén

MH
 2026. február 18. szerda. 23:49
A tengeri ragadozó, amely lassan haladt a sivatagos óceánfenéken, szakértői becslések szerint három-négy méter hosszú.

A tudósok először találtak veszélyes ragadozót az Antarktisz jeges vizeiben
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Nem számítottunk arra, hogy cápákat látunk ott, mivel empirikus szabály, hogy az Antarktiszon nincsenek cápák – mondta az egyik tudós, számol be az AP.

A tengeri ragadozó, amely lassan haladt a sivatagos óceánfenéken, szakértői becslések szerint három-négy méter hosszú. A beszélgetőpartner az állatot igazi tankként jellemezte, és rámutatott nagy méreteire. A kutató azt is feltételezte, hogy az antarktiszi vizekben más példányok is élhetnek, amelyek táplálékát a tengerfenékre süllyedő bálna- és óriáskalmár-maradványok alkotják.

