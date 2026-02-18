Az ember az egyetlen faj, amelynek álla van

Az állunk vitathatatlanul a legjellegzetesebb vonásunk, mivel a bolygón nincs más állat, amelynek ilyen dudoros arcvonása lenne. És erre jó okunk van.

Kiderült, hogy az áll nem tölt be semmilyen funkciót. Egy új tanulmány szerint csak azért létezik, mert amikor az evolúció megtervezte a fejünket, az állkapcsunk alján maradt egy kis plusz hely, amelyet egy haszontalan csontdarabbal kellett kitölteni.

„Az áll nagyrészt véletlenül alakult ki, nem közvetlen szelekció eredményeként, hanem a koponya más részeinek közvetlen szelekciójából származó evolúciós melléktermékként” – magyarázta a tanulmány szerzője és antropológus, Noreen von Cramon-Taubadel, PhD, a Buffalo-i Egyetem Művészeti és Tudományos Kar Antropológiai Tanszékének professzora és tanszékvezetője egy nyilatkozatában. Az áll tehát az úgynevezett spandrel – egy haszontalan evolúciós jellemző, amelynek neve az épületek boltíves szerkezetének kialakításával létrejövő üres háromszög alakú terekről származik.

Azok az erők azonban, amelyek az embereknél ennek a felesleges arcrésznek a kialakulásához vezettek, nem teljesen tisztázottak. Amit tudunk, az az, hogy a Homo sapiens az első és egyetlen főemlős, amelynek álla van, és egyik közeli rokonunk – például a neandervölgyi emberek, a denisovai emberek vagy a nagy majmok – nem rendelkezik ezzel a jellemzővel.

Von Cramon-Taubadel és kollégái ezért evolúciós elemzést végeztek a hominidok koponya-arcvonásainak jellemzőiről, hogy meghatározzák, melyek ezek közül a természetes szelekció eredményei, és hogy ez hogyan vezethetett az áll kialakulásához a modern emberben. Összességében azt találták, hogy az áll úgy tűnik, akkor jelent meg, amikor a koponyánk szöge megváltozott, hogy befogadja a nagyobb agyat, míg az arcunk alsó része kisebb lett a fogaink méretének csökkenése miat t - írja az IFLScience

Ezek a változások együtt jártak a kétlábon járás – azaz a két lábon való egyenes testtartás – megjelenésével, és egyre hangsúlyosabbá váltak, ahogyan a mai, agyafúrt, kecses Homo sapiens-szé fejlődöttünk. Ugyanakkor ezek a rendkívül alkalmazkodóképes evolúciós vonások megváltoztatták állkapcsunk szögét, ami az áll kialakulásához vezetett.

Annak megerősítésére, hogy az emberi áll valóban spandrel, a tanulmány szerzői ugyanazt az evolúciós elemzést alkalmazták az áll különböző aspektusaira, és megállapították, hogy ezek többsége nem mutat semmilyen jelet a természetes szelekcióra.

„Az, hogy van egy olyan egyedi jellemzőnk, mint az áll, nem jelenti azt, hogy azt a természetes szelekció alakította ki az állat túlélési esélyeinek növelése érdekében, például az alsó állkapocs támaszának, hogy segítse a rágás erejének eloszlását – mondta von Cramon-Taubadel. – Az áll valószínűleg egy melléktermék, nem pedig alkalmazkodás.

Más szavakkal, azért jött létre, mert a természetes szelekció más területeket alakított ki az állkapcsunkon és a koponyánkon.

Tehát bár az állkapocs önmagában valójában nem tölt be semmilyen funkciót, nélküle nem tudtunk volna úgy fejlődni, ahogyan tettük – ami elég jó oknak tűnik ahhoz, hogy felemeljük az állunkat.