A metán koncentrációjának meredek növekedése a légkörben a 2020-as évek elején, amely 2023-ra elérte az 1 milliárd levegőrészecske rekord 1921 részecskéjét, két tényező veszélyes kombinációjának köszönhető.

A tanulmányok azt mutatják, hogy a „lefolyó” – a légkör természetes tisztítóképessége – átmenetileg gyengül a metánt elpusztító hidroxilgyökök (OH) koncentrációjának csökkenése miatt. Ez a csökkenés, amely megmagyarázza az éves ingadozások 80% –át, valószínűleg nem szándékos következménye a nitrogén-monoxid (NOx) kibocsátásának csökkentésének a pandémiás lezárások során, ami megzavarta a légkör összetett kémiai egyensúlyát.

Ugyanakkor a „daru” – a természetes metánkibocsátás – az éghajlati viszonyok miatt nagyobb mértékben került felfedezésre. Hosszú ideig a La Niña (2020–2023) abnormálisan párás és meleg környezetet teremtett a trópusokon és az Északi-sarkvidéken, ami stimulálta a mikrobák aktivitását a mocsarakban, a talajban és a belvízben. Az izotóp-adatok azt mutatják, hogy ezek a mikrobiális források, nem pedig a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátása vált a túlfeszültség fő okává.

A felfedezés bemutatja az éghajlat növekvő szerepét a metánkibocsátás kezelésében: a bolygó felmelegedésével a természetes források egyre kiszámíthatatlanabbá és jelentősebbé válnak – írta meg a Gismeteo.