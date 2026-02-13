Igazi különlegesség: kék homok Namíbiában

Az izlandi strandok fekete homokja turisztikai vonzerőt jelentenek, Alaszka értékes homokja tele van esztétikus ásványi anyagokkal, de Namíbia világhírű a kék homokjáról.

A kék árnyalat ritka a természetben, a virágfajok kevesebb, mint 10%-a büszkélkedhet velük. A sziklákban azonban előfordulhat. Ez az ásványi anyag megtalálható a magmában kristályosodott, nátriumban gazdag kőzetekben.

A szodalit nátriumot, alumíniumot, szilíciumot, oxigént és klórt tartalmaz, és egyenletes színű vagy csíkos lehet, mint egy kőbe fagyott tengeri táj. Nagyra értékelik a kőművesek és az ékszerészek is.

Azokon a területeken, ahol a szodalit gyakori, a nagyobb lerakódások emberi tevékenység eredményei lehetnek, mivel az ásványi anyag egy kis része a szodalit kitermelése során jelenik meg. A szodalitok világszerte megtalálhatók, beleértve az Egyesült Államokat, Kanadát, Oroszországot és Grönlandot.

Maga a homok különböző árnyalatú az erózió miatt: a víz és a szél összezúzza a kőzetdarabokat, és a kőzetrészecskék bármilyen színűek lehetnek.

Namíbiában a bányászat és az erózió kombinációja lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen kék strandon sétáljunk – írta meg a Gismeteo.