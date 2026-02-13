2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Tudomány

Igazi különlegesség: kék homok Namíbiában

A kristálygyógyászatban használják a nyirokrendszer tisztítására, a pajzsmirigy támogatására

MH
 2026. február 13. péntek. 18:04
Megosztás

Az izlandi strandok fekete homokja turisztikai vonzerőt jelentenek, Alaszka értékes homokja tele van esztétikus ásványi anyagokkal, de Namíbia világhírű a kék homokjáról.

Igazi különlegesség: kék homok Namíbiában
Szodalit
Fotó: Photononstop via AFP/Christophe Lehenaff

A kék árnyalat ritka a természetben, a virágfajok kevesebb, mint 10%-a büszkélkedhet velük. A sziklákban azonban előfordulhat. Ez az ásványi anyag megtalálható a magmában kristályosodott, nátriumban gazdag kőzetekben.

A szodalit nátriumot, alumíniumot, szilíciumot, oxigént és klórt tartalmaz, és egyenletes színű vagy csíkos lehet, mint egy kőbe fagyott tengeri táj. Nagyra értékelik a kőművesek és az ékszerészek is.

Azokon a területeken, ahol a szodalit gyakori, a nagyobb lerakódások emberi tevékenység eredményei lehetnek, mivel az ásványi anyag egy kis része a szodalit kitermelése során jelenik meg. A szodalitok világszerte megtalálhatók, beleértve az Egyesült Államokat, Kanadát, Oroszországot és Grönlandot.

Maga a homok különböző árnyalatú az erózió miatt: a víz és a szél összezúzza a kőzetdarabokat, és a kőzetrészecskék bármilyen színűek lehetnek.

Namíbiában a bányászat és az erózió kombinációja lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen kék strandon sétáljunk – írta meg a Gismeteo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink