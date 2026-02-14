Friss legénység indult az ISS-re

Új, négyfős nemzetközi legénység indult péntek hajnalban egy SpaceX-rakétával a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), hogy átvegye a szolgálatot azoktól az űrhajósoktól, akiket januárban példátlan módon idő előtt kellett visszaindítani sürgős egészségügyi okból. Az új misszió célja, hogy az űrállomás ismét teljes létszámmal tudjon működni, és folytatódhassanak a tudományos kísérletek.

A Falcon 9 hordozórakéta a floridai Cape Canaveral indítóállomásról emelkedett a magasba helyi idő szerint hajnali 5:15-kor, fedélzetén a SpaceX „Freedom” űrhajójával. A rakéta mintegy kilenc perccel az indítás után Föld körüli pályára juttatta az űrkapszulát, az újrahasznosítható alsó fokozat pedig leválás után önállóan visszatért, és biztonságosan leszállt. Az űrhajó várhatóan szombaton csatlakozik az űrállomáshoz, körülbelül 34 órás repülés után. A Crew-12 küldetés parancsnoka az amerikai Jessica Meir, aki másodszor jár az űrállomáson. Meir 2019-ben történelmet írt, amikor Christina Kochhal végrehajtotta az első, kizárólag nőkből álló űrsétát. „Köszönjük a csapatnak, ez igazán kemény menet volt” - üzente most rádión az indítás után a SpaceX irányítóközpontjának.

Társai az amerikai Jack Hathaway, aki korábban a haditengerészetnél vadászpilótaként szolgált, a francia Sophie Adenot, aki pilótai és mérnöki háttérrel érkezik első űrrepülésére, és a második francia nő az űrben, valamint az orosz Andrej Fegyajev, aki korábban az orosz légierő pilótájaként szolgált, és most második küldetésére indult az ISS-re. Fegyajev az indítás előtt „Gyerünk!” felkiáltással utalt Jurij Gagarin 1961-es űrrepülésére.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) januárban az emberes űrrepülés történetében először idő előtt megszakított egy űrmissziót egészségügyi okból. Az egyik űrhajós állapota miatt a teljes legénységet vissza kellett indítani a Földre, de a NASA nem hozta nyilvánosságra sem a beteg kilétét, sem a diagnózist. A vizsgálatokhoz a fedélzeten lévő ultrahang-berendezést használták, majd a visszatérő űrhajósokat kórházba szállították. Az ISS az elmúlt hetekben csökkentett létszámmal működött, ami miatt az űrsétákat és egyes feladatokat el kellett halasztani. Az új csapat érkezésével helyreáll a normál üzemmód.

A következő nyolc hónapban a legénység számos tudományos és orvosi kísérletet végez majd mikrogravitációs környezetben: vizsgálják például a tüdőgyulladást okozó baktériumokat, a növények és a nitrogénkötő mikrobák kapcsolatát, valamint olyan technológiákat tesztelnek, amelyek a jövőbeli Hold- és Mars-küldetésekhez szükségesek. Lesznek egészségügyi kísérletek is, egyebek között mesterséges intelligenciával támogatott ultrahang-diagnosztika és olyan szűrőrendszer próbája, amely ivóvízből sürgősségi infúziós folyadékot képes előállítani. A Nemzetközi Űrállomás a legnagyobb ember alkotta objektum a világűrben, ahol már több mint 25 éve megszakítás nélkül tartózkodnak űrhajósok. A NASA jelenlegi tervei szerint az állomás 2030-ig működik, majd irányított módon a Csendes-óceánba juttatják.