A radioaktív vaddisznó hibridek élik világukat Fukusimában a nukleáris katasztrófa után

A 2011-es fukusimai nukleáris baleset és az emberek evakuálása után néhány házi sertés elmenekült a város farmjairól, és a környéken élő őshonos együtt szaporodni kezdett.

Mivel a területre többé nem hoztak be sertéseket, és az emberi tevékenység minimálisra csökkent, a régió egy természetes kísérlet helyszínévé vált, amelynek célja a házi sertések és vad rokonuk közötti hibridizáció megértése.

Az ilyen házi és vadállatok közötti hibridizáció világszerte egyre nagyobb aggodalmat kelt, különösen azokon a területeken, ahol a vadon élő sertések és a vaddisznók egyre inkább átfedik egymást, és gyakran ökológiai károkkal jár.

Az ezeket a változásokat kiváltó biológiai mechanizmusok azonban továbbra is kevéssé ismertek.

A legújabb tanulmányban a fukusimai genetikusok megvizsgálták ezt a ritka eseményt, és megállapították, hogy a házi sertések génjei generációkon át hígultak, de gyors szaporodási képességük megmaradt a hibrid sertésekben.

A vaddisznók a szabadban élnek és természetes körülmények között évente egyszer szaporodnak, míg az ember által tenyésztett sertések egész évben szaporodnak és nagyobb alomban.

De amikor ez a két populáció hibridizálódik, még nem tudni, hogy pontosan hogyan keverednek a gének. A kutatók 191 vaddisznó és 10 házi sertés szövetmintáit értékelték, amelyek 2015 és 2018 között Fukushima kizárási zónájában éltek.

Kétféle DNS-t vizsgáltak a kétféle sertésnél: a mitokondriális DNS-t (mtDNS), amely csak az anyától öröklődik, és a nukleáris DNS-t, amelyet mindkét szülőtől örökölnek.

Ez lehetővé tette számukra, hogy az anyai ősöket elkülönítsék az általános genetikai keveredéstől.

A DNS-elemzés segítségével a tudósok meg tudták állapítani, hogy mennyi házi sertés genetikai anyag maradt a hibrid sertés-vaddisznó populációban, és milyen gyorsan hígultak a házi sertés gének.

A kutatók azt találták, hogy amikor házi sertések párosodtak vaddisznókkal, utódaik körülbelül öt generáción át hordozták a házi anya mtDNS-ét.

Ez azt jelzi, hogy az idő múlásával ezeknek a hibrideknek a génjei inkább a vaddisznóéra, mint a házi sertésekére hasonlítottak, ami azt jelenti, hogy a hibridek továbbra is vaddisznókkal párosodtak.

Az eredmények azt mutatják, hogy a házi sertés gének gyorsan, generációkon át gyengültek, gyorsabban, mint azt sok tudós korábban feltételezte.

A sertések gyors, egész éven át tartó szaporodási ciklusa azonban megmaradt, és a következő generációk egyre inkább a vaddisznókra hasonlítottak.

„Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez a mechanizmus valószínűleg más régiókban is előfordul világszerte, ahol a vadon élő sertések és a vaddisznók kereszteződnek” – mondta a tanulmány szerzője, Donovan Anderson a Hirosaki Egyetemtől, számol be az Independent.

„Az eredmények alkalmazhatók a vadon élő állatok kezelésére és az invazív fajok károsodásának csökkentésére irányuló stratégiákra. Ha megértjük, hogy az anyai sertésvonalak felgyorsítják a generációk cserélődését, a hatóságok jobban előre jelezhetik a populáció robbanásszerű növekedésének kockázatait” – mondta Shingo Kaneko, a tanulmány másik szerzője.