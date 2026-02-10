Elindul a HUN-REN átfogó űrkutatási programja

„A mai napon elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját, összhangban a magyar kormány által 2021-ben elfogadott űrstratégiával és a kormány 2023-ban meghirdetett nemzeti kutatási programjával, a Neumann János Programmal” – jelentette be Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke a Space Summit 2026 címmel, hagyományteremtő szándékkal megrendezett űrkutatási konferencián kedden a HUN-REN budapesti székházában.

Gulyás Balázs kiemelte: a mostani konferencia éppen ezért nem csupán szakmai találkozó, hanem stratégiai mérföldkő is.

Felidézte, hogy a magyar űrkutatás története évtizedekre nyúlik vissza, hiszen a magyar tudósok és mérnökök tevékenysége évtizedek óta segíti az űrhajósok és az űrkutatással foglalkozók munkáját. „A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban nyolc kutatóintézet több mint százhúsz kutatója dolgozik évtizedek óta, és végez nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet az űrkutatás terén (...), legyen szó asztrofizikai kisműholdak üzemeltetéséről, bolygókutató misszióban való részvételről vagy a holdi kőzetek vizsgálatáról” – hangsúlyozta.

„Az űrkutatás és űrgazdaság nemzetközi és hazai jelentőségének ugrásszerű növekedése nyomán és az eddigi eredményekre támaszkodva azonban eljött az idő, hogy egyesítsük a kutatóhálózatunkon belüli és az egyetemi szférában azon kívüli erőinket” – emelte ki.

Elmondta, hogy az űrkutatási program végrehajtása során ezt a szétaprózott, de hatalmas tudáskincset egyetlen ütőképes stratégiává kívánják formálni, támaszkodva a HUNOR program eddigi eredményeire, és együttműködve a program munkatársaival.

„Célunk egyértelmű: a HUN-REN-t a nemzetközi űrkutatási és űripari értéklánc megkerülhetetlen szereplőjévé tenni” – mutatott rá.

A stratégia kulcseleme a globális űrkutatási és űripari ökoszisztémához való szoros kapcsolódás, amelynek részeként márciusban a HUN-REN képviseli Magyarországot Európa legnagyobb űripari konferenciáján, a londoni Space-Comm Expón, ahol Kapu Tibor kutatóűrhajós is előadást tart majd – mondta Gulyás Balázs, hozzátéve: a rendezvény lehetőséget teremt arra is, hogy megerősítsék kapcsolataikat a legjelentősebb nemzetközi partnerekkel, bemutassák a magyar űrkutatás eddigi eredményeit és jövőbeni terveit, valamint, hogy feltegyék Magyarországot a világűr térképére.

Ez a törekvés akkor lehet sikeres, ha a mostani konferencián jelenlévő kutatók, egyetemi partnerek és az űripar képviselői egyetlen közös platformot építve és egymást erősítve dolgoznak. „A mai konferencia, és a készülő űrkutatási programunk éppen ezt az összefogást hivatott szolgálni annak érdekében, hogy a magyar tudás ne csak feljusson a világűrbe, hanem tartós és meghatározó értéket is teremtsen mind a nemzetközi tudományos közösség, mind Magyarország tudománya és gazdasága számára” – fűzte hozzá.

Az űrkutatás azért prioritás egy akkora ország számára, mint Magyarország, mert az űr ma már a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő ágazata – mondta Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója.

Kifejtette, hogy az űrkutatás eredményeit a Földön számos területen használja már az emberiség, hiszen a mesterséges intelligencia kapcsolódik többek között az autónavigációhoz és a műholdképek elemzéséhez is, emellett a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetének munkája hozzájárul ahhoz is, hogy a GPS-rendszerek, a rádiókommunikáció vagy a villamosenergia-hálózatok megbízhatóan működjenek.

Kiemelte, hogy a biztonság területén egy világelsőséggel is büszkélkedhet az ország, hiszen a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontja által fejlesztett dózismérők 2003 óta a Nemzetközi Űrállomás alapfelszerelését képezik. Ez az az eszköz, amellyel az űrhajósok űrséta közbeni sugárterhelését mérik.

„Az űr tehát nem távoli célpont, hanem egy különleges laboratórium, amelynek kulcsa most a mi kezünkben van” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a HUN-REN vezetésének célja világos: a magyar űrkutatási szektort az európai ellátási lánc megkerülhetetlen résztvevőjévé tenni. „Ehhez minden adottságunk megvan, kiváló kutatók, modern infrastruktúra és friss, sikeres űrbéli tapasztalat” – fűzte hozzá.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Kapu Tiborral folytatott panelbeszélgetésen kiemelte: a magyar erő az együttműködésben van. „Magyarország akkor lesz sikeres, ha az itt élő és itt dolgozó tudósaink, szakembereink egymást támogatva és segítve katalizálják az eredményeket” – mondta.

Úgy vélte, most tud igazán termőre fordulni mindaz a befektetett energia, pénz és munka, amely az elmúlt éveket jellemezte, továbbá megvan az a szakértői bázis, megvannak a kísérletek és kísérleti javaslatok, kiképzett űrhajósok, akik és amelyek által minden adott arra, hogy Magyarország az űrtevékenység ezen fontos szegmensében jelen tudjon maradni.

„Magyarország be tud kapcsolódni a nemzetközi programokba egyre nagyobb hatásfokkal és kiépített nemzetközi kapcsolatrendszerrel, Magyarország letette a névjegyét a nemzeti űrtevékenység asztalára” – emelte ki.

A keddi, egész napos űrkutatási konferenciát a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat szervezi, a rendezvény házigazdája Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa. Az előadók között a magyar és a nemzetközi űrhajózás szereplői, Farkas Bertalan, Peggy Whitson és Slawosz Uznanski Wisniewski is szerepelnek.