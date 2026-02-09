A Marsról származó fekete kő valami meglepőt dolgot rejt

A kutatók most két ultramodern szkennerrel vizsgálták meg, és olyan eredményeket kaptak, amelyek bővítik tudásunkat a „Vörös Bolygó” vízkészleteiről.

Hosszú ideig a tudósoknak értékes meteoritokat, mint az NWA 7034 (más néven „Black Beauty”) fűrészelniük vagy őrölniük kellett, hogy felfedjék titkaikat. Ez mára megváltozott: a Dán Műszaki Egyetem egy csapata most két új, roncsolásmentes eljárást alkalmazott. Mindkét technika lehetővé teszi, hogy belelássunk a marsi kőzet belsejébe, ami a Science Alert szerint izgalmas eredményeket hoz.

Víz a Marson: a „Black Beauty” meteorit megerősíti a feltételezéseket

A kutatók találtak valamit, amit eddig csak feltételeztek: apró, hidrogénben gazdag vegyületekből álló zárványokat. Ezek az úgynevezett „klasztok” ugyan csak a vizsgált térfogat körülbelül 0,4 százalékát teszik ki, de a mintában található teljes vízmennyiség 11 százalékát tartalmazzák.

Összességében tehát a meteorit rendkívül magas folyadékértéket tartalmazott ahhoz képest, hogy egy ma már szinte teljesen kiszáradt bolygóról származik. A felfedezés tökéletesen illeszkedik a Perseverance rover legújabb leletéhez a Jezero-kráterben, ahol szintén nyomokat találtak egykor folyékony víz jelenlétére. Bár mindkét minta a Mars teljesen különböző régióiból származik, egy dologban megegyeznek: több mint négy milliárd évvel ezelőtt a „Vörös Bolygó” sokkal nedvesebb volt, és felszínén széles körben elterjedt volt a víz.

A Black Beauty egy hatalmas becsapódásból származik a Marson, és körülbelül 4,48 milliárd éves. Ezzel a Science Alert szerint az egyik legrégebbi ismert marsbeli kőzet, amely a Földön található.

Forradalmi technika, amely esetleg nem kerül alkalmazásra

A roncsolásmentes elemzési technika elméletileg új lehetőségeket nyit meg a jövőbeli Mars-kutatás számára: Különösen a „mintavételi missziók” esetében lehet hasznos ez a módszer, amikor a mintákat titánkapszulákban hozzák vissza a Földre.

A „Science” magazin egyik cikke szerint azonban ez a program egyelőre nem folytatódik, az amerikai kongresszus januárban elfogadott költségvetési tervezetének alapján.