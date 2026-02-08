Egy tanulmány szerint az ember látható fényt bocsát ki, amely eltűnik, amikor meghalunk

A Calgary Egyetem és a Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács kutatói által végzett rendkívüli kísérlet egereken és két különböző növényfaj levelein közvetlen fizikai bizonyítékot talált egy kísérteties „biofoton” jelenségre, amely a halálkor megszűnik, ami arra utal, hogy minden élőlény – beleértve az embereket is – szó szerint ragyoghatnak az egészségtől, amíg meg nem halnak.

A lélek távozása a halál pillanatában spirituális és vallási nézetek szerint a test és a tudat elválását jelenti

Az eredmények első pillantásra kissé szélsőségesnek tűnhetnek. Nehéz nem összekapcsolni a biológiai elektromágneses sugárzások tudományos kutatásait az aurákról és a élő szervezeteket körülvevő kisülésekről szóló, cáfolt és paranormális állításokkal.

Ráadásul elméletileg is a biológiai folyamatok által kibocsátott látható hullámhosszúságú fény olyan gyenge, hogy könnyen elnyomja a környezet elektromágneses hullámai és az anyagcserénk által generált sugárzó hő intenzív fénye, ami megnehezíti a test egészének pontos nyomon követését.

Ennek ellenére a Calgary Egyetem fizikusa, Vahid Salari és csapata azt állítja, hogy pontosan ezt figyelték meg: több élő állat és néhány növényi levél esetében is megfigyelték az élettelen testekkel éles kontrasztban álló, rendkívül gyenge fotonemissziót (UPE).

A biofotonok mögött álló tudomány önmagában is vitatott elképzelés. Számos biológiai folyamat egyértelműen fényes fényjelenségeket hoz létre kémilumineszcencia formájában. És évtizedek óta rögzítik a 200 és 1000 nanométer közötti hullámhosszúságú fényhullámok spontán szórását a legkülönbözőbb élő sejtek kevésbé nyilvánvaló reakcióiból, a tehén szívszövetétől a baktériumtelepekig.

Ennek a sugárzásnak az egyik legvalószínűbb forrása a különböző reaktív oxigénfajok hatása, amelyeket az élő sejtek termelnek, amikor stressz hatására, például hő, méreg, kórokozók vagy tápanyaghiány hatására.

Például elegendő mennyiségű hidrogén-peroxid molekula jelenlétében az olyan anyagok, mint a zsírok és fehérjék, átalakulhatnak, amelynek során elektronjaik nagy sebességre kapcsolnak, és egy vagy két megfelelő energiájú fotont bocsátanak ki, amikor visszatérnek a helyükre.

Az egyes szövetek stresszének távoli megfigyelésére szolgáló eszközök rendelkezésre állása egész emberi vagy állati betegek, vagy akár növények vagy baktériumok mintáinak esetében is hatékony, nem invazív kutatási vagy diagnosztikai eszközt jelenthet a technikusok és az orvosok számára.

Annak megállapítására, hogy a folyamat izolált szövetekről egész élő alanyokra is kiterjeszthető-e, a kutatók elektron-sokszorozó töltéscsatolt eszközöket és töltéscsatolt eszköz kamerákat használtak, hogy összehasonlítsák az egész egerek – először élő, majd elhullott – leghalványabb kibocsátásait.

Négy mozgásképtelen egeret külön-külön sötét dobozba helyeztek, és egy órán át fényképezték őket, majd elaltatták őket, és újabb egy órán át fényképezték őket. Haláluk után is testhőmérsékletre melegítették őket, hogy a hő ne legyen változó tényező.

A kutatók megállapították, hogy képesek rögzíteni az egérsejtekből a halál előtt és után kilépő látható fény sávjában lévő egyes fotonokat. A fotonok számának különbsége egyértelmű volt, az UPE jelentősen csökkent az eutanáziát követő mérési időszakban.

A thale cress (Arabidopsis thaliana) és a törpe esernyőfa (Heptapleurum arboricola) levelein végzett folyamat hasonlóan merész eredményeket hozott. A növények fizikai sérülésekkel és kémiai anyagokkal való stresszelése erős bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a reaktív oxigénfajok valóban a lágy fényesség mögött állhatnak.

„Eredményeink azt mutatják, hogy az összes levél sérült részei jelentősen fényesebbek voltak, mint a levelek sérülésmentes részei a 16 órás képalkotás során” – számolnak be a kutatók.

A kísérlet arra enged következtetni, hogy a stresszhatásnak kitett sejtek által kibocsátott halvány, éteri fény egy nap talán elárulja nekünk, hogy ragyogó egészségnek örvendünk-e.