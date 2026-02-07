Régen az emberek nagyon furcsa magyarázatot adtak a fogfájásra

A szájban lévő, szabadon álló „csontok” megvannak a maguk előnyei, de vannak jelentős hátrányai is: rágás, lüktetés, szúrás. A fogfájás elég nagy felhajtást tud okozni.

A féreg legendájába vetett hit a felvilágosodás korában, a 16. és 17. században kezdett hanyatlani (A foghúzó. Gerrit van Honthorst (1590-1656) festménye)

Az ősi emberek meg voltak győződve arról, hogy a kellemetlen érzést fogféreg okozta.

A British Museum szerint ez az elképzelés legalább a mezopotámiai időkig nyúlik vissza – a írásbeliség gyökereihez, amelyet ezért a történelem kezdetének tekintenek. Az ékírásos táblák a tûltu-ról mesélnek, egy féregről, amelyet az istenek küldtek a Földre, hogy az emberek szájában található ételmaradékokkal és vérrel táplálkozzon.

Egy másik ékírásos szöveget egy babiloni táblán található. Ebben egy féreg – aki nem elégedett a füge és a sárgabarack felajánlásával – furcsa kérést fogalmaz meg: „Helyezz el engem, és hadd lakozzam a fog és az íny között, hogy szopogathassam a fog vérét és apróra vághassam az ínyt!”

Ez aligha meglepő a „juhmájból való jóslás” hírében álló Mezopotámiából, de a fogféreg több kultúrában is kísérti az embereket, és megjelenése ennek megfelelően változik. A fogférgek gazdag történetét 1999-ben alaposan kutató tanulmány szerint az angolok úgy gondolták, hogy ezek a férgek kicsit hasonlítanak a nagyon kicsi angolnákra. Eközben a német szájüregeket állítólag vörös, kék és szürke férgek rágták - írja az IFLScience

Azt mondták, hogy akkor jelennek meg, amikor egy fog megromlik, és elpusztulnak, amint egy repedés vagy üreg levegőnek teszi ki őket. Ez egy zseniális fordulat egy nem létező féreg esetében, mintha egy fertőzött fogat feltörnéd, a belsejében lévő pép és pulpa valóban kicsit hasonlít egy halott féreg maradványaira.

A féreg legendájába vetett hit a felvilágosodás korában, a 16. és 17. században kezdett hanyatlani. Az orvosi közösségben kevesen hittek a fogférgekben, de az elképzelés mégis fennmaradt a modern korig.

A jó hír? Nincs bizonyíték arra, hogy fogaink valaha is férgeknek adtak volna otthont. Igaz, hogy a fogszuvasodást és a fogfájást más élőlények (amelyek imádják a cukrot, amit eszünk) is okozhatják, de ezek szinte mindig mikrobiális eredetűek. Kivéve a Gongylonema férget, amely akár 10 évig is élhet az emberi testben. A száj parazitálása ritka, de voltak már ilyen esetek.

Tudjuk azonban, hogy a méhek petéiket fogszuvasodásokba rakják. Még ha technikailag 20 000 éves fosszíliákról is van szó...