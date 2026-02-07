A gyászoló csimpánzok tényleg megértik a halál fogalmát?

A halál véglegessége olyan dolog, amivel még az embereknek is nehéz megbirkózniuk, mégis bizonyos állatok rendkívül kifinomult megértést mutatnak ennek az örök utazásnak a semmibe.

A csimpánzok és a bonobók például rendszeresen láthatók, ahogy elhunyt csecsemőik holttestét viszik, nyilvánvalóan gyászukat kifejezve, bár egy új tanulmány megkérdőjelezi, hogy ez a viselkedés valóban a halál megértését tükrözi-e.

A még nem lektorált tanulmány szerzői 83 publikált esetet elemeztek, amelyekben csimpánz- és bonoboanyák hosszú ideig tartották maguknál elhunyt kicsinyeiket. Mindkét majomfaj a Pan nemzetségbe tartozik, és legközelebbi élő rokonaink, ezért viselkedésük tanulmányozása lehetőséget nyújt az emberre jellemző tulajdonságok azonosítására.

A kutatók szerint a halál fogalmának megértése valóban ebbe a kategóriába tartozhat, mivel úgy tűnik, hogy a Pan anyák halott utódjaikat inkább anyai szokásból viszik magukkal, mint gyászolásból. Ezen érvelés alátámasztására a szerzők kifejtik, hogy a csecsemő holttestének hordozásának időtartama (ICC) közvetlenül összefügg a halálkori életkorral, így az anyák az idősebb utódjaikat hosszabb ideig tartják maguknál, mint az újszülöttek holttesteit.

Ez egyszerűen csak az anya és utódai közötti erős kötődést tükrözi, ami azt jelenti, hogy ahogy a nőstény csimpánzok és bonobók megszokják a csecsemő gondozását, egyre nehezebb számukra feladni ezeket az anyai viselkedésformákat. Ezt a feltevést alátámasztja az a tény, hogy az ICC időtartama hosszabb volt azoknál a Pan csoportoknál, ahol a szülések közötti intervallum hosszabb volt, ami arra utal, hogy ezek az anyák hajlamosabbak a „hosszú és intenzív anyai gondoskodásra”.

Ezeknek a nőstényeknek az anyai programozásuk – és nem a halál természetének velük született megértése – miatt folytatják elhunyt csecsemőik gondozását.

Mindezek mellett a kutatók rámutatnak, hogy az ICC időtartama általában hosszabb, ha egy fiatal csimpánz vagy bonobo betegségben hal meg, mint ha egy felnőtt hím követ el gyilkosságot. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy ha a halált nem előzi meg erőszakos esemény, az anyák nem veszik észre, hogy utóduk elhunyt, ami megmagyarázza, miért folytatják a gondozást.

Egyes esetekben azonban megfigyelték, hogy a Pan anyák olyan sokáig hordozták ezeket a holttesteket, hogy azok mumifikálódtak, és ekkor már lehetetlen volt nem felismerni, hogy utódaik élettelenek. A tanulmány szerzői ezért azt javasolják, hogy a gyermekgyilkosságot követő csökkent ICC kockázatcsökkentő stratégiát jelenthet, mivel a felnőtt hímek gyakran megölik a nem rokon csecsemőket, hogy az anyákat újra termékennyé tegyék, és a megölt utódok megtartása ezért további támadásokat válthat ki a hímek részéről, akik megpróbálják az anyát arra kényszeríteni, hogy elhagyja kicsinyeit.

„Ezen értelmezés szerint a betegségekkel kapcsolatos halálesetek nem azért kapcsolódnak hosszabb ICC időtartamhoz, mert a halál kétértelmű, hanem azért, mert a hordozás kevesebb közvetlen társadalmi kockázatot jelent” – írják a szerzők.

„Fontos, hogy az ICC időtartamában megfigyelt minták egyike sem feltételezi, hogy az anyák a halált visszafordíthatatlan biológiai állapotnak ismerik el, ami a teljesen kifejlett emberi halálfogalom egyik eleme, bár nem zárják ki ezt az elismerést” – következtetnek.

Tehát bár a tanulmányban leírt viselkedés nem nyújt egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a csimpánzok és a bonobók valóban megértik a halál következményeit, ezt a lehetőséget mégsem lehet kizárni. Valójában az állatvilágban mindenütt megfigyelhetőek olyan viselkedésformák, amelyek gyászolásként értelmezhetők: az indiai elefántok eltemetik elhunyt borjaikat, míg a japán makákók néha halála után ápolják társukat.

Talán a legerősebb párhuzam az ICC-vel a Pan anyák esetében az óceánból származik, ahol orca anyákról dokumentálták, hogy elhunyt borjaikat szívszorító gyászban hordozzák. Híres példa erre egy Tahlequah nevű gyilkos bálna, akit 2018-ban láttak, ahogy 17 napon át tartotta újszülöttje holttestét, majd 2025 elején, második borja elvesztése után megismételte ezt a viselkedést.

Ezeknek a számos megható példáknak ellenére azonban az új tanulmány szerzői végül arra a következtetésre jutnak, hogy „a halál véglegességének felismeréséhez szükséges komplex kognitív keretek valószínűleg a homininok leszármazási vonalában alakultak ki, miután elszakadtak a Pan-Homo utolsó közös őstől”, és ezért az emberiségre jellemzőek - írja az IFLScience.

