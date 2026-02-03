Tudomány
Véletlenül fedezték fel a 80 millió éves tengeri teknősök tömeges menekülésének nyomait
Ami ma egy erdős hegygerinc az Adria felett, az régen egy csendes mélytengeri fenék volt
Sziklamászók véletlenül tettek egy spektakuláris felfedezést Olaszországban, amint arról egy kutatócsoport a Cretaceous Research tudományos magazinban megjelent cikkében beszámol. A Monte Cònero lejtőin, az Adriai-tengerre néző kilátással, több száz barázdát fedeztek fel a sziklában. „A lábnyomok valószínűleg egy pánikba esett tengeri teknősök tömeges menekülését ábrázolják, akiket 80 millió évvel ezelőtt egy földrengés mozgósított” – állítják a szakértők.
Miután értesítették a Coldigioco geológiai obszervatóriumot, az intézet kutatói megkezdték a szokatlan lábnyomok keletkezésének pontosabb vizsgálatát. Kőzetminták, drónfelvételek és kollégáik évtizedes geológiai előmunkájának segítségével bizonyítani tudták, hogy a nyomok az úgynevezett Scaglia Rossa mészkő rétegében találhatók.
A sárlavinák okozta tömeges menekülés nyomai
Ami ma hegyvidék, az akkor több száz méter mély tengerfenék volt, amelyet később tektonikai erők emeltek fel. Ahogy a kutatók a „Cretaceous Research” című folyóiratban beszámolnak, az elemzések arra utalnak, hogy a lenyomatok körülbelül 79 millió évesek, és röviddel egy földrengés által kiváltott sárlavina előtt keletkeztek.
Normális esetben az ilyen nyomok gyorsan eltűnnének a tengerfenéken, mivel az áramlatok és a talajban élő organizmusok, például a férgek vagy a kagylók folyamatosan keverik az üledéket. A földrengés azonban néhány percen belül sárlavinát indított el, amelynek üledéke fluxoturbiditként borította be a tengerfenék felületét, és fosszilis állapotban megőrizte a lenyomatokat.
Mely állatok hagyták hátra a nyomokat, még nem tisztázott. Hasonló leletekre emlékeztettek, amelyeket korábban ugyanabban a regionális parkban találtak, és amelyeket szintén a kréta kori tengeri hüllőknek tulajdonítottak. A
Az állat egyfajta „félig úszó” mozgással haladt, amelynek során időnként érintette a tengerfeneket, miközben úszva haladt előre. Az ilyen típusú lenyomatok és a mozgásfolyamatokba való betekintés rendkívül ritka, mivel a tetrapodák lenyomatai ilyen üledékes területeken világszerte csak ritkán fordulnak elő.