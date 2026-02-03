Véletlenül fedezték fel a 80 millió éves tengeri teknősök tömeges menekülésének nyomait

Sziklamászók véletlenül tettek egy spektakuláris felfedezést Olaszországban, amint arról egy kutatócsoport a Cretaceous Research tudományos magazinban megjelent cikkében beszámol. A Monte Cònero lejtőin, az Adriai-tengerre néző kilátással, több száz barázdát fedeztek fel a sziklában. „A lábnyomok valószínűleg egy pánikba esett tengeri teknősök tömeges menekülését ábrázolják, akiket 80 millió évvel ezelőtt egy földrengés mozgósított” – állítják a szakértők.

Miután értesítették a Coldigioco geológiai obszervatóriumot, az intézet kutatói megkezdték a szokatlan lábnyomok keletkezésének pontosabb vizsgálatát. Kőzetminták, drónfelvételek és kollégáik évtizedes geológiai előmunkájának segítségével bizonyítani tudták, hogy a nyomok az úgynevezett Scaglia Rossa mészkő rétegében találhatók.

A sárlavinák okozta tömeges menekülés nyomai

Ami ma hegyvidék, az akkor több száz méter mély tengerfenék volt, amelyet később tektonikai erők emeltek fel. Ahogy a kutatók a „Cretaceous Research” című folyóiratban beszámolnak, az elemzések arra utalnak, hogy a lenyomatok körülbelül 79 millió évesek, és röviddel egy földrengés által kiváltott sárlavina előtt keletkeztek.

Normális esetben az ilyen nyomok gyorsan eltűnnének a tengerfenéken, mivel az áramlatok és a talajban élő organizmusok, például a férgek vagy a kagylók folyamatosan keverik az üledéket. A földrengés azonban néhány percen belül sárlavinát indított el, amelynek üledéke fluxoturbiditként borította be a tengerfenék felületét, és fosszilis állapotban megőrizte a lenyomatokat.

Mely állatok hagyták hátra a nyomokat, még nem tisztázott. Hasonló leletekre emlékeztettek, amelyeket korábban ugyanabban a regionális parkban találtak, és amelyeket szintén a kréta kori tengeri hüllőknek tulajdonítottak. A

Az állat egyfajta „félig úszó” mozgással haladt, amelynek során időnként érintette a tengerfeneket, miközben úszva haladt előre. Az ilyen típusú lenyomatok és a mozgásfolyamatokba való betekintés rendkívül ritka, mivel a tetrapodák lenyomatai ilyen üledékes területeken világszerte csak ritkán fordulnak elő.