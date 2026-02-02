Mérföldkő a magyar kutatásban

A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövője szempontjából mérföldkőnek számít, hogy az Európai Bizottság illetékes szerve lehetővé tette a HUN-REN kutatási intézményeinek a szükséges adminisztratív folyamatok megkezdését, és ezzel az uniós pályázati részvételük folyamatos lesz – közölte az MTI-nek hétfőn megküldött közleményében a kutatóhálózat.

A kormányzat és a HUN-REN együttes erőfeszítései és eredményes egyeztetései nyomán elért fontos lépés garantálja, hogy a magyar kutatói közösség zavartalanul vehessen részt az uniós pályázatokban, hozzájárulva ezzel Magyarország és az Európai Unió kutatási kiválóságához és versenyképességének erősítéséhez – emelte ki a HUN-REN.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy megkapták a hivatalos értesítést az Európai Bizottságtól: a HUN-REN jogi átalakulásának elismeréseként az önálló jogi személy HUN-REN kutatási intézmények igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partnerazonosítókat (Participant Identification Code – PIC). A HUN-REN vezetése hosszas egyeztetései és az Európai Bizottság egyértelmű válasza fényében reméli, hogy az Európai Bizottság ígérete szerint partner lesz ennek az adminisztratív folyamatnak a mihamarabbi lezárásában.

Felidézték, hogy HUN-REN és 15 kutatási intézménye a 2025 októberi jogi átalakulást követően – a HUN-REN törvény értelmében – kezdeményezte az Európai Bizottság Central Validation Service-nél (CVS) az uniós pályázatokban való részvételt biztosító jogi azonosítóik módosítását és pályázati jogosultságuk megerősítését. Bár a bizottság döntése hosszabb időt vett igénybe a vártnál, a HUN-REN intenzív egyeztetéseinek eredményeként megérkezett a bizottság egyértelmű válasza: az új jogi formában működő HUN-REN kutatási intézmények jogosultak az uniós pályázatokhoz szükséges azonosítókra (PIC) és megkezdhetik azok igénylését. A HUN-REN vezetése arra kérte intézményeit, hogy mihamarabb regisztráljanak az új PIC számokra és ehhez minden szakmai segítséget és támogatást megad – írták a közleményben.

Mint hozzátették, a bizottság ígérete szerint ez a megoldás garantálja, hogy a folyamatban lévő pályázatok zavartalanul folytatódhassanak, és a kutatási intézmények új pályázatokon is részt vehessenek. A hivatalos tájékoztatóban a technikai módosítások lépéseit is részletesen ismertették, és biztosították a folyamat támogatását.

A közleményben kiemelték: az elmúlt hetekben a HUN-REN számára elsődleges cél volt, hogy megállapodást érjen el az Európai Bizottsággal, biztosítva a folyamatban lévő uniós kutatási programok zavartalan folytatását, újakban való részvételt, valamint választ találva a magyar kutatói közösségben felmerülő bizonytalanságokra. Ebben partner volt a kormányzat, amely amellett, hogy elkötelezett volt a HUN-REN átalakulásában, teljes önállóságának megteremtésében és a hálózat kutatási tevékenységének hosszú távú és fenntartható finanszírozásában, jelentősen hozzájárul az uniós pályázatokban való részvételt jelentő brüsszeli egyeztetésekhez, ezzel kulcsfontosságú segítséget nyújtva az ügy sikeres lezárásához.

A HUN-REN bízik abban, hogy a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a bizottság mihamarabb jóváhagyja. Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a HUN-REN teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez – hangsúlyozták a közleményben.

Hozzátették: a HUN-REN a következő időszakban az átállás zökkenőmentes lebonyolítására koncentrál. A megújult kutatási hálózat a magyar tudományos ökoszisztéma zászlóshajója, ahol minden intézményben kiváló és elkötelezett kutatók dolgoznak a tudományos eredmények és kiválóság erősítésén. A HUN-REN stratégiai célja, hogy fokozza a kutatás hatékonyságát, támogassa az európai és a nemzetközi kutatási együttműködéseket. Ezzel nemcsak az európai kutatást és versenyképességet erősíti, hanem növeli a HUN-REN nemzetközi láthatóságát és elismertségét.

A cél egy nyitott, modern és globálisan integrált magyar kutatási hálózat működtetése, amely aktív szereplője a tudományos és innovációs célok megvalósításának és a kutatás minden szintjén kiaknázza a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket – olvasható a közleményben.